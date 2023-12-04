中收緊IPO影響 滬深10、11月罕見「零受理」

中國官方宣布收緊IPO後，滬深兩市在10月、11月兩個月中「罕見」零受理IPO申請。（路透）

中國證監會自8月宣布收緊IPO以來，券商中國統計，10月、11月滬深兩地交易所罕見出現「零受理」的情況；北交所IPO市場相對有「人氣」，近三個月以來（8月27日至11月27日）合計受理27家，與去年同期基本持平。

中國證監會發布優化IPO、再融資 監管安排，稱「根據近期市場情況，階段性收緊IPO節奏，促進投融資兩端的動態平衡」。 同時還對上市公司再融資行為作出部分條件限制。而上述規定被中國業內人士稱「827新政」。

報導統計，在新政之後的三個月，也就是8月27日至11月27日期間，滬深北三地交易所合計受理38家IPO企業，其中滬市和深市分別只受理了4家、7家。其中，上述滬深兩地交易所合計受理的11家均發生在9月，相比往年的9月申報小高峰已明顯減少，年減約六成。

券商投行人士表示，「827新政」實施後，其手上的IPO客戶目前正對政策走向觀望中，不著急申報；另一名深圳券商人士表示，一是監管審核收緊，節奏放慢；二是在盈利能力、研發投入、行業限制等問題上，有些企業有「硬傷」。

除了申請減少外，審核速度也在放緩。報導引述Wind數據統計，8月27日至11月27日期間，滬深北三地交易所合計安排51家IPO企業上會，相比去年同期的176家驟減逾七成。

第一財經報導，目前滬深京三大交易所合計共有766家企業在排隊IPO，創近四年來新低。