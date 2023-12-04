溢價幅度高於預期 深圳房市有望回暖

深圳豪宅法拍升溫，顯示房市有望回暖。（取材自新華網）

阿里法拍平台近期拍出兩套深圳南山區半島城邦三期房源，與起拍價相比分別溢價34.19%和34.18%，搶拍人數及溢價幅度都高於預期，專家認為，豪宅法拍升溫，顯示一線城市中房市狀況最差的深圳房市有望回暖。

深圳南山區紅樹西岸花園三套房源11月28日也在阿里法拍上溢價成交，成交價分別溢價100%、152%和112%。其中，有一套房源最終成交單價超過每平方公尺20萬（人民幣，下同，約2.8萬美元），刷新近段時間該社區市場成交紀錄，同時相較一個前法拍成交價上漲116%。

南方都市報報導，有業內人士分析認為，本次法拍的火熱預示著深圳市場成交正在復甦，關注度正在提升。不過，華夏時報引述高力國際深圳研究部負責人亢亞娟分析，某套法拍房源單價波動除市場因素外，受戶型、樓層、景觀乃至買家背景、心態等多方面因素影響。在紅樹西岸法拍價格漲幅中，不排除樓市新政對豪宅市場帶來一定提振作用，但更多仍然是個案因素使然。

深圳官方在11月推出兩項樓市優化措施：一是二套房首付比率統一降至四成；二是取消總價750萬的「豪宅線」認定標準。受政策激勵，中證報報導，位於深圳蛇口一豪宅社區328平方公尺戶型物件，11月同戶型成交價較10月直降800萬。意味著以往堅挺的深圳豪宅價格鬆動。