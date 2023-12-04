歐美庫存爆倉 陸廠搶市 台太陽能廠「紅色警戒」

太陽能紅色供應鏈不惜成本到台殺價搶市，台灣太陽能廠面臨「紅色警戒」。（本報資料照片）

全球太陽能模組供過於求壓力加劇，歐美市場庫存大爆倉，大陸太陽能模組廠透過東南亞 製造「洗產地」的產品無處銷售，轉向大量傾銷台灣，並以市價六、七折拋售求現，售價比台廠成本還低。太陽能紅色供應鏈 不惜成本到台殺價搶市，元晶、茂迪、聯合再生等台廠再度面臨「紅色警戒」。

相關傾銷效應，也造成台灣太陽能廠產品在內需市場占比大幅萎縮的狀況。業界估計，去年台灣來自東南亞等地的進口太陽能模組占比約二至三成，如今已攀升到超過四成，甚至逼近五成。

台灣太陽能市場先前因總統大選前導致地方政府觀望，核發電廠許可腳步停滯，衝擊台廠出貨動能，如今又有紅色供應鏈擴大襲台，台灣太陽能廠面臨內外在不利因素夾擊，陷入四面楚歌險境，敲響產業警鐘。

不具名的本土太陽能模組大廠高層透露，歐美市場因太陽能模組廠生產量太多，導致國際價格暴跌，已低於現金價 ，明年恐有多家國際太陽能廠面臨關門窘境，台廠難逃波及。陸企先前拚命在歐洲、美國市場塞貨，如今歐美兩大市場已「塞（貨）無可塞」，庫存大爆倉，「歐洲當下庫存量三年都消化不完」。

隨著歐美市場庫存大爆倉，陸企在東南亞製造的太陽能模組轉向台灣傾銷，並以市價六、七折拋售，只為拿回現金、消化庫存，報價甚至比台灣太陽能模組廠的成本還低。

台灣太陽能模組廠表示，太陽能模組材料的組成，包括電池、玻璃、背板、鋁框等，光這些物料成本就差不多已達每瓦20美分，還不包括人工、運費以及其他營運成本等。如今，東南亞製的太陽能模組報價卻比台廠成本還低，透露這些廠家只為倒貨求現，甚至以較低劣的品質銷售台，不但會造成台灣本土製造業陷入困境，甚至可能引發國安危機。

業者分析，這些將太陽能模組傾銷到台灣市場的東南亞太陽能廠，都是大陸太陽能廠在海外的「分身」。先前大陸太陽能廠為規避各種關稅、反傾銷等政策，過去幾年積極在東南亞設立公司，藉由「洗產地」的方式，從東南亞出貨到各國市場，但即使台廠、政府都知道，仍無法阻止東南亞模組傾銷台灣的狀況持續擴大。