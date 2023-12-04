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陸面板廠大減產 台廠群創、友達受惠

記者李珣瑛／綜合報導
大陸四大面板廠京東方、華星光電、惠科、咸陽彩虹出手捍衛電視面板價格，近期陸續通知供應商將再度擴大減產。（新華社）
大陸四大面板廠京東方、華星光電、惠科、咸陽彩虹出手捍衛電視面板價格，近期陸續通知供應商將再度擴大減產。（新華社）

大陸四大面板廠京東方、華星光電、惠科、咸陽彩虹出手捍衛電視面板價格，近期陸續通知供應商將再度擴大減產兩成甚至更多，四大廠明年首季產能利用率將降到六成以下，「一季減少群創一年電視面板產能」，要透過大幅縮減供給，拉抬報價至獲利水準之上，群創、友達等台廠同步受惠。

業界分析，大陸現為全球最大TFT-LCD面板生產地，市占率逾七成，有絕對制價權，京東方、華星光電、惠科分居全球前三大LCD面板廠，咸陽彩虹則居第五大。近期記憶體市場因三星、SK海力士、美光等指標廠大幅減產，推升報價揚升，帶動產業邁入正向循環，大陸四大面板廠擴大減產，有望複製記憶體業復甦模式，尤其陸企在全球LCD面板市場份量比三星等業者在記憶體業還重，大陸四大面板廠齊力擴大減產，對面板價格走勢的影響更勝於三星等業者對記憶體晶片的影響力。

對於大陸四大面板廠擴大減產，群創、友達均表示，近期會針對市場狀況，動態調整產能利用率，讓產業秩序更趨於健康。

市調機構Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益則證實，大陸面板廠近期大幅下調產能利用率。

以往要等到面板價格跌到廠商無法接受（賠錢）時，才開始調降產能利用率，這一波則是價格承壓初期，陸廠就啟動大幅減產，預料將對價格走勢形成支撐。

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