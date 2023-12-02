COP28峰會 中氣候特使：中國碳排放強度顯著下降

第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）地方氣候行動高峰會1日在杜拜舉行，中國氣候變遷事務特使解振華表示，中國以最大努力應對氣候變遷。（取材自央視）

第28屆聯合國氣候變遷 大會（COP28）近日在杜拜登 場，在1日舉行的地方氣候行動高峰會上，中國氣候變遷事務特使解振華表示，中國近來碳排放強度顯著下降、再生能源裝置穩居世界第一、建立全球最大碳市場，並積極參與應對氣候變遷的全球治理，中國正以最大的努力應對氣候變遷。

央視報導，解振華在1日舉行的地方氣候行動高峰會上表示，中國高度重視應對氣候變遷工作，並實施積極應對氣候變遷的國家戰略，建構完成了碳達峰、碳中和「1+N」政策體系，推動產業、能源、交通運輸結構的調整，採取節能提高能源效率、建立完善市場機制、增加森林碳匯等一系列的措施。

他舉例，中國近來碳排放強度顯著下降，「新能源汽車的產銷量連續8年保持全球第一，全球一半以上的新能源汽車行駛在中國」。另外，再生能源裝置歷史性地超過了煤電，風電、太陽能光電裝機穩居世界第一，成為全球森林資源成長最多最快的國家。

他還說，中國建立了全球覆蓋溫室氣體排放規模最大的碳市場。截至今年11月30日，碳排放配額累積成交量4.23億噸，累計成交額235億元，有效提升了企業減排的意識與能力。

據中國生態環境部日前消息，環境部應對氣候變化司司長夏應顯在COP28前夕表示，中國2022年碳排放強度比2005年下降超過51%，非化石能源占能源消費比重達到17.5%。截至今年6月底，全國新能源汽車保有量達1,620萬輛，占全球總數一半以上。

解振華還在峰會上提到，中國中央積極支持地方應對氣候變遷的行動。他指出，中國各省市近年陸續開展低碳省市、低碳工業園區、低碳城鎮、低碳社區、氣候適應型城市、氣候投融資 等應對氣候變遷領域的試點建設，探索建造近零碳排放示範工程。

他強調，各地政府結合實際、開拓創新，積極地進行氣候行動，為中國加速綠色低碳轉型、實現高品質和永續發展做出積極的貢獻。

除了在國內採取一系列積極行動並有所收穫，解振華指出，中國同時積極參與應對氣候變遷的全球治理，深入進行應對氣候變遷「南南合作」，為建構公平合理、合作共贏的應對氣候變遷的全球治理體系貢獻中國的智慧和行動。