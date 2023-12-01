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史坦普：中國房地產即將觸底

記者黃雅慧／綜合報導
國際信評機構史坦普發布最新中國房地產報告指出，中國房地產即將觸底。（中新社）
國際信評機構史坦普發布最新中國房地產報告指出，中國房地產即將觸底。（中新社）

國際信評機構史坦普發布最新中國房地產報告「中國房地產觀察：樓市或將在2024年逐步緩慢恢復」指出，中國房地產即將觸底，隨著一線房市的恢復，購房者將更有信心轉向低線城市的房市。

「我們看到，一線城市的消費者信心、房屋銷量和價格已經開始回穩。高線樓市的穩定或可提振低線樓市的信心。」報告指出，中國房市復甦將是一個循序漸進的緩慢過程。

史坦普認為，中國商品房在今年7月和8月銷售低迷是短暫現象，主要受到兩因素影響：一是7、8月是三年疫情結束後首個暑期出行高峰；二是許多潛在購房者相信將有更多房市放鬆措施推出，因此仍在觀望等待。

史坦普認為，高線城市與低線城市的房市銷售表現將持續分化：低線城市需求依然乏力，而開發商為了促銷將進一步加大住房打折力度；預計2024年，包括所有省會城市及部分三線城市商品房銷售額或將小幅下降3%左右。

另一方面，近期住房抵押貸款的政策放鬆將支撐北上廣深等四個一線城市的房屋銷量，預計2024年儘管售價可能保持不變，北上廣深的房屋銷售額或將增長3%。

不過，中華經濟研究院第一所助研究員王國臣對本報表示，目前還看不到中國房市底部，因為中國官方對房市房企處理的狀態是「拖」，而這難以消弭民眾的不確定感，因為不知道買了會否成爛尾樓。

而真正底部浮現的訊號是中國官方明確建商債務解決方案，看是要破產、國企接管或是全面開放監管。

此外，中國人民銀行、金融監管總局及中國證監會日前聯合召開的金融機構座談會，提出著力加強信貸均衡投放。中國官媒11月30日隨即報導指出，部分明年貸款額度或提前至今年投放。

中國證券報11月30日以頭版頭條報導，接近人民銀行人士表示，所謂「著力加強信貸均衡投放」，就是希望1月「開門紅」時點或3月、6月等貸款大月不要衝太猛，適度在前後貸款小月進行放貸，透過增強信貸增長的穩定性，提升經濟恢復發展的穩定性。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，近期特殊再融資債券資金部分用於償還存量的高息貸款，對後續月份的信貸表現可能形成擠出效應，部分明年開門紅儲備資產或提前至今年底投放。

貸款 房地產 破產

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