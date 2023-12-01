史坦普：中國房地產即將觸底

國際信評機構史坦普發布最新中國房地產報告指出，中國房地產即將觸底。（中新社）

國際信評機構史坦普發布最新中國房地產 報告「中國房地產觀察：樓市或將在2024年逐步緩慢恢復」指出，中國房地產即將觸底，隨著一線房市的恢復，購房者將更有信心轉向低線城市的房市。

「我們看到，一線城市的消費者信心、房屋銷量和價格已經開始回穩。高線樓市的穩定或可提振低線樓市的信心。」報告指出，中國房市復甦將是一個循序漸進的緩慢過程。

史坦普認為，中國商品房在今年7月和8月銷售低迷是短暫現象，主要受到兩因素影響：一是7、8月是三年疫情結束後首個暑期出行高峰；二是許多潛在購房者相信將有更多房市放鬆措施推出，因此仍在觀望等待。

史坦普認為，高線城市與低線城市的房市銷售表現將持續分化：低線城市需求依然乏力，而開發商為了促銷將進一步加大住房打折力度；預計2024年，包括所有省會城市及部分三線城市商品房銷售額或將小幅下降3%左右。

另一方面，近期住房抵押貸款 的政策放鬆將支撐北上廣深等四個一線城市的房屋銷量，預計2024年儘管售價可能保持不變，北上廣深的房屋銷售額或將增長3%。

不過，中華經濟研究院第一所助研究員王國臣對本報表示，目前還看不到中國房市底部，因為中國官方對房市房企處理的狀態是「拖」，而這難以消弭民眾的不確定感，因為不知道買了會否成爛尾樓。

而真正底部浮現的訊號是中國官方明確建商債務解決方案，看是要破產 、國企接管或是全面開放監管。

此外，中國人民銀行、金融監管總局及中國證監會日前聯合召開的金融機構座談會，提出著力加強信貸均衡投放。中國官媒11月30日隨即報導指出，部分明年貸款額度或提前至今年投放。

中國證券報11月30日以頭版頭條報導，接近人民銀行人士表示，所謂「著力加強信貸均衡投放」，就是希望1月「開門紅」時點或3月、6月等貸款大月不要衝太猛，適度在前後貸款小月進行放貸，透過增強信貸增長的穩定性，提升經濟恢復發展的穩定性。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，近期特殊再融資債券資金部分用於償還存量的高息貸款，對後續月份的信貸表現可能形成擠出效應，部分明年開門紅儲備資產或提前至今年底投放。