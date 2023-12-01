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對沖基金妖鎳案 港交所LME勝訴

記者黃雅慧／綜合報導

對沖基金Elliott、Jane Street因「妖鎳風波」控訴港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）案近期被英國高等法院裁定敗訴。該訴訟源起去年LME決定暫停鎳市場失控軋空，該爭議性決策在市場引起廣泛關注和質疑，這次獲勝訴也讓LME解除部分威脅。

去年3月7日至8日，LME鎳交易上演一場「史詩級」逼空風波，鎳價一度漲至每噸10萬美元的歷史高位。當時市場消息稱，全球大宗商品巨頭嘉能可（Glencore）在鎳上逼倉有「世界鎳王」之稱的青山控股。

為遏制失控鎳價，LME於3月8日宣布暫停鎳交易，並取消當日0點後所有交易，且在3月12日對外強調其決策充分考慮監管正當程序，符合整個市場利益。

也因為暫停鎳交易，LME和LME Clear引發信任危機，同時也被多家金融公司集體提起訴訟並索賠。比如被AQR Capital ManagementLLC等五家機構索賠8000萬英鎊；另外，Commodity Asset Management LLC等五名原告人聲稱其蒙受損失，索賠逾1000萬英鎊（約1263萬美元）。

儘管LME勝訴，但仍需面臨許多考驗，包括市場監管和投資者對去年事件的審查和質疑；此外，LME還需要採取措施恢復市場信心，並確保未來的交易公平、透明。

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