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台股11月寫5大驚奇 上市櫃市值衝上近2兆美元

記者盧宏奇／綜合報導

MSCI（明晟）季度調整效應發威，台股11月30日在外資持續買超79.6億元（台幣，下同，約2.53億美元）下，最後一盤甩尾爆出1252億元（約39.9億美元）量能，拉出連三紅收在1萬7433點，改寫今年來收盤最高；11月一根長紅棒吃掉三根黑K，多頭上演逆轉勝走勢。

台股11月寫下五大驚奇，除11月30日收在今年最高點，還包括大盤指數11月V型反彈大漲1432點為史上單月第五大、外資11月買超2400億元（約76.48億美元）為史上單月最大、上市櫃市值61兆元（約1.94兆美元）為2022年3月4日來最多、集中市場今年前11月漲幅23.3%，名列主要股市前段班。

美聯準會（Fed）褐皮書顯示，近幾周經濟放緩，未來六到12個月前景轉弱，周四美股四大指數小漲小跌，台股11月30日早盤獲利賣壓出籠，一度殺低至1萬7313點，但隨熱錢挹注，指數由黑翻紅，尾盤受MSCI季度調整盤後生效，拉抬41點收當日最高點，終場漲63點收1萬7433點，11月漲幅則為8.9%。

台股尾盤爆出1252億元成交量，為歷來第三大紀錄，含盤後總成交量增至4144億元，為8月25日來最大。其中，台積電最後一盤敲進2.7萬張拉高3元，由平盤574元變成577元，漲3元，是大盤漲勢擴大主要關鍵。

外資11月30日買超79.6億元，連三買，11月強力回補2400億元，為歷年單月最大，主要拜美國通膨持續降溫，美元指數、美債殖利率自高檔拉回；累計今年以來淨買超逐漸回升至954億元，全年有望終止連三年調節局面。

台股止跌回升，加上新掛牌公司加入，集中市場、櫃買市場11月30日市值分別攀升至55.3兆、5.2兆元，合計達61兆元，是2022年3月4日來最多，並較去年底55.8兆元增加5.2兆元。

受惠人工智慧（AI）題材及消費性電子庫存去化近尾聲，台股11月上演V型反彈走勢，統計集中市場、櫃買市場今年前11月累計漲幅分別為23.3%、28.5%，居全球主要市場前段班，大致僅次於以科技股為主的美國那斯達克指數、費半指數及日股。

台股11月來大漲，扮演穩盤角色的八大公股券商暫時退場，11月30日調節42億元，連三賣，累計11月共賣超595億元，是有統計以來史上單月第二大金額，僅次於2010年3月的697億元。

台股 殖利率 台積電

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