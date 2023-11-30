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彭博：台股今年有望猛漲20% 前景取決於美國而非北京

編譯葉亭均／綜合外電
彭博資訊分析，台股今年已躋身亞洲表現最佳股市之列，前景更多取決於美國，而非北京。（路透）
彭博資訊分析，台股今年已躋身亞洲表現最佳股市之列，前景更多取決於美國，而非北京。（路透）

彭博資訊分析，儘管台灣與中國的關係暗潮洶湧，但今年截至目前台灣股市已躋身亞洲表現最佳股市之列。漲勢能否持續，將更多地取決於美國，尤其是矽谷，而非與北京的關係是否有可能緩解。

過去幾年，全球媒體和投資人傾向於從地緣政治的角度看待台灣。今年稍早，投資大師巴菲特和達里歐都表達擔心台灣與中國關係不穩定。對悲觀主義者而言，最終衝突只是遲早的問題。雖然中國似乎表明沒有大舉攻台的計畫，但疑慮依然存在。

市值1.7兆美元的台灣股市一直保持冷靜並繼續前行，基本忽略地緣政治的各種雜音。基準台灣證交所加權指數有望在2023年上漲逾20%，邁向五年來第四年上漲。除了日本日經指數外，台股指數的表現優於大多數亞洲股市，與陸股的困境形成鮮明對比。

彭博報導指出，台股強勁主要是受到台灣蓬勃發展的科技業帶動，台積電和聯發科占整體市值的30%以上。摩根大通指出，台灣擁有做為中間產品主要供應商的獨特地位，占全球技術總附加值的近9%，基本上壟斷10奈米以下半導體晶圓製造。

今年迄今，台灣實際科技出口動能明顯，這在一定程度上反映人工智慧（AI）相關需求的提振。摩根大通在本周一份研究報告中表示，隨著製造商將其在中國的組裝線進行多元化，部分也顯示了「技術製造活動回流增加」。小摩指出，過去十年台灣科技業的工業產值幾乎成長了一倍，而非科技業的產值停滯不前。

彭博報導指出，這或許可解釋為什麼美國因素比中國因素更能主導台灣股市表現，因為台股更側重於成長潛力和未來預期，儘管中國在台灣出口所占比率遠超過美國。

報導說，台灣選民將在1月選出一位新領導人。主張兩岸關係回暖的在野黨中的任何一個若獲勝，都將為進一步的股市上漲錦上添花，只要聯準會能讓經濟實現軟著陸，且美國科技產業持續蓬勃發展。

台股 投資 摩根大通

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