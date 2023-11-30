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B站上季虧損收窄 日活用戶逾億人

記者黃雅慧／綜合報導

中國彈幕視頻網站企業嗶哩嗶哩（簡稱B站）29日公布第三季財報顯示，營收7.95億美元，與2022年同期持平；虧損1.83億美元，較2022年同期收窄22%；值得注意的是，B站日均活躍用戶（日活用戶）達1.03億人，年增14%；月均活躍用戶也再創新高至3.41億人。

嗶哩嗶哩董事會主席兼首席執行官陳睿先生表示，第三季，B站的社區增長及商業化形成了良性的正循環，B站日活用戶達到1.03億這一振奮人心的里程碑，且用戶在平台上的日均使用時長攀升至100分鐘，創下歷史新高，推動用戶總使用時長年增19%。

陳睿指出，通過將廣告和直播整合到內容生態中，持續強化商業化效率。該策略已推動廣告收入和增值服務收入分別年增21%及17%。

嗶哩嗶哩首席財務官樊欣指出，第三季B站毛利潤率從18%年增至25%，同時毛利潤年增38%。在日活用戶增長同時，經營開支總額年增率進一步減少12%，且經調整虧損年減51%。此外B站經營現金流在第三季實現轉正，意味經營已邁入正向循環。

在收入部分，從業務面來看，來自於增值服務的營收為約為3.55億美元，年增17%；廣告的營收為約2.24億美元，年增21%；行動遊戲的營收為約1.35億美元，年減33%；來自於IP衍生品及其他業務的營收（即之前的「電商及其他業務營收」）約為7950萬美元，年減23%。

B站第三季所有開支項目均減少。經營開支總額較2022年同期減少12%。其中，銷售及營銷開支為年減19%，主因第三季與用戶獲取有關的推廣開支減少所致；一般及行政開支年減8%；研發開支年減6%，主因第三季員工相關成本減少所致。

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