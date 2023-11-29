蘋果VR頭盔供應鏈中廠占60% 領益智造、立訊精密受益大

蘋果新產品Vision Pro的中國供應鏈占比大幅提高至六成。（路透）

蘋果新產品Vision Pro頭盔提高中國供應鏈 比率。上海界面新聞報導，蘋果公司將在今年12月正式量產第一代頭戴裝置產品Vision Pro頭盔，跟此前iPhone 15系列產品的中國零組件占比降低不同，蘋果Vision Pro中國供應鏈比率已經大幅度提高至60%左右。

報導引述多家消費電子供應鏈公司核心人士說法表示，蘋果將於12月正式量產第一代Vision Pro，首批備貨40萬台左右，2024年的銷量目標是100萬台，第三年達到1000萬台。

該名人士並點名中國兩家廠商受惠最大，蘋果Vision Pro的硬體成本約為1700美元，目前中國供應鏈占比最高的是領益智造，單機價值量達到250-300美元左右，獨家供應散熱件模組和頭帶、眼罩和鼻托等；其次是立訊精密，獨家代工組裝，價值量在150-200美元左右。不過，受到點名的兩家廠商領益智造和立訊精密截至目前未有正面回應。

核心人士指出，領益智造今年下半年已在東莞常平的一個工廠招募幾千人，幾十條產線準備加速生產。

界面新聞指出，位於東莞常平的領益智造的工廠，午間休息時間，該廠門口停滿了招工用的大巴車。

報導稱，蘋果Vision Pro的PCB板供應商為鵬鼎控股，電池供應商為德賽電池，IPD電動調節模組供應商則為兆威機電。同時，歌爾股份、長盈精密、藍思科技等傳統果鏈公司也在供應商名單內。

立訊精密董事長王來春先前曾公開表示，立訊精密正在為明年初上市的蘋果Vision Pro做生產準備；領益智造也在近期的可轉債問詢函中提及：「C客戶對本次募投項目生產的AR/VR產品的需求量約為133萬台，採購需求明確。」

對於蘋果回頭擁抱中國供應鏈，長期觀察蘋果供應鏈的人士認為，一方面是顯現蘋果執行長庫克 對於蘋果Vision Pro極其重視；另一方面，顯現蘋果仍然受到中國先進成熟的供應鏈體系幫助。

「跟iPhone產品不同，過去中國供應商從一開始就是海外公司的配套公司，但是在Vision Pro這樣的新產品上，中國供應鏈初始參與度明顯提升。」該名人士說。