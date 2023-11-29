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華為邀4車企組智慧車大聯盟 拚成開放平台重要主導者

記者林宸誼／綜合報導

華為和其他車企合資新公司又有新進展。華為新公司不只跟長安汽車合作，傳華為已力邀奇瑞、賽力斯、北汽及江淮汽車入股新公司，將使華為變成中國智慧汽車平台的重要主導者。

澎湃新聞報導，知情人士透露華為智選車四家合作夥伴都收到加入新合資公司邀請，除了長安汽車已公告要加入外，其他四家公司已認真評估與準備中。

第一財經日報報導，華為常務董事、智慧汽車解決方案BU董事長余承東28日現身上海，在與奇瑞汽車合作的智界S7及華為全場景發布會時表示，華為車業務走向獨立營運，華為智選車合作車企也收到加入新合資公司的邀請，歡迎合作夥伴參與。

長安汽車26日發布與華為合資的公告稱，華為擬設立一家從事汽車智慧系統及部件解決方案研發、設計、生產、銷售和服務的公司，長安汽車擬投資該目標公司並開展戰略合作。長安汽車擬出資獲取目標公司股權，比率不超過40%。

宣布投資意向後，長安汽車旗下的阿維塔品牌汽車發布一張海報，稱長安與華為的關係從合作夥伴成為股東方，智慧座艙和輔助駕駛的升級將第一時間享受到，華為研發的高階科技會優先落地阿維塔車型。

與華為綁定最緊密的賽力斯是華為問界汽車的合作夥伴，賽力斯在26日微信公眾號發布情況說明，強調與華為的深度合作關係，稱「賽力斯目前是華為車BU合作最深、範圍最廣、裝車量最大的整車合作夥伴。」並且回應已經收到了共同投資的邀請。

華為與車企有三種合作模式，分別是標準化零部件供應模式、HI模式（Huawei Inside）以及鴻蒙智行（原「華為智選模式」）。 鴻蒙智行是華為參與度最深的一種合作模式。

華為智選車合作夥伴包括北汽、賽力斯、江淮、奇瑞等。華為希望打造一個由汽車產業共同參與的電動化智慧化開放平台，這些智選車合作夥伴被認為是入股合作對象。

目前鴻蒙智行已經推出了「問界」和「智界」系列，問界是華為和賽力斯合作的SUV車型，而智界是華為和奇瑞合作的電動轎車。

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