字節跳動證實：大規模收縮遊戲業務

網路企業字節跳動將逐步關閉其主要遊戲品牌朝夕光年，或全面退出視頻遊戲業務。（路透資料照片）

路透引述知情人士稱，中國網路企業字節跳動將逐步關閉其主要遊戲品牌朝夕光年，或全面退出視頻遊戲業務。字節跳動27日回應確實在大規模收縮遊戲業務，旗下公司朝夕光年證實「會有業務方向和組織調整，將更加聚焦部分創新型遊戲及相關技術的探索。」

據了解，過去四年中，字節組跳動為自研+收購的遊戲團隊和項目，已經付出超過人民幣300億元（約42億美元），字節跳動在遊戲的全面大撤退讓外界感到意外。

中新經緯報導，字節跳動將對已上線且表現良好的遊戲，會在保證運營的情況下尋求剝離；對還未上線的項目，除少量創新項目及相關技術項目外，均會關閉。

接近字節跳動人士透露，業務負責人嚴授和字節跳動CEO梁汝波反覆討論很久下了決策。梁汝波認為，雖然遊戲業務取得一定成績，但過去幾年字節遊戲追求「大而全」，項目不聚焦，資源分散，應該把精力和資源投入到更基礎、更創新、更有想像力的項目。

中國經濟周刊引述天眼查App資料顯示，北京 朝夕光年於2013年2月成立，法定代表人為嚴授，註冊資本人民幣100萬元（約14億美元），今年2月，其母公司北京游逸科技全資股東由字節跳動變更為朝夕光年（廈門）科技，可看到字節跳動逐步退出的痕跡。

此外，路透、雪豹財經社等先前陸續報導，字節跳動正尋求以不低於50億美元的價格出售旗下遊戲部門沐瞳科技，並為此聘請高盛 作為財務顧問（FA，Financial Advisor），幫助尋找和接觸潛在買家。而沐瞳科技為字節跳動在2021年以40億美元收購的遊戲公司。

第一財經報導，遊戲行業資深分析師廖旭華分析，字節跳動的優勢在於資金與流量，但具備上述兩要素並不代表能夠做好遊戲，用戶心智被教育 過，不會輕易為粗製濫造或空有IP的產品買單。