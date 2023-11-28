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出口翻黑 台灣經濟景氣 又出現「藍色」憂鬱

記者葉卉軒／台北報導

台灣國發會27日發布10月景氣燈號，因出口再度翻黑，加上受全球景氣影響，景氣對策信號綜合判斷分數為16分，較9月減少1分，燈號再度跌回代表景氣低迷的藍燈。

景氣燈號9月轉為黃藍燈，終結連十藍，原本外界預期景氣好轉之際，10月卻又跌回藍燈。不過，國發會經濟處副處長邱秋瑩認為，10月景氣分數和燈號回跌只是短期現象，以新台幣計價的10月海關出口值是1.23兆元，9月則為1.24兆元，顯示我國出口量能有維持住，10月出口並不差，預期11、12月出口應轉為正成長，預期11月景氣燈號將再轉為黃藍燈。

談及目前的經濟情勢，邱秋瑩表示，景氣還在復甦軌道上，但回升速度平緩，不確定性因素仍多，如以哈戰爭、主要經濟體央行的貨幣政策動向等，加上產業庫存調整情況比預期久，使得企業投資決策相對保守。10月海關出口值分數一口氣減少2分，為燈號變燈主因。

邱秋瑩指出，景氣領先指標連續七個月下降，累計跌幅3.36個百分點；景氣同時指標則是連續七個月上升，累計升幅7.02個百分點。10月出口因基期偏高影響，燈號轉為藍燈，但生產、銷售減幅持續收斂；股價指數則因低基期效應轉為紅燈；另就業人數、零售及餐飲業營業額持續成長，顯示勞動與內需市場仍屬穩定。

10月景氣燈號的九項構成項目中，股價指數由黃紅燈轉呈紅燈，分數增加1分，海關出口值由綠燈轉呈藍燈，分數減少2分；其餘七項燈號不變。

關於未來經濟情勢，邱秋瑩表示，這波景氣復甦動能較平緩，但還是持續好轉。預期智慧化科技應用持續擴展，以及歐美進入年底採購旺季提升備貨需求，有助帶動外貿表現；投資方面，隨庫存水準漸趨正常，製造業遞延投資可望逐步落實，加上政府引導產業朝低碳化及智慧化轉型，協助產業創新升級，皆可望激勵投資。

消費方面，就業情勢維持穩定，加上政府持續優化所得稅制，推動各項減輕負擔措施，以及明年基本工資調升，可望挹注民眾可支配所得，維繫消費動能。整體而言，國內經濟可望逐漸好轉，惟國際通膨及升息效應持續、地緣政治風險因素仍在，仍須密切關注。

投資 就業 央行

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