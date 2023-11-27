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相隔3年 傳台積電「成熟製程」降價

記者鐘惠玲／台北報導

近期IC設計業陸續傳出消息，晶圓代工龍頭台積電在相隔三年後，明年針對部分成熟製程，恢復給予小幅度價格折讓。外界認為，連相對堅守立場的台積電都願意針對價格稍做讓步，已因稼動率下滑而啟動不同形式降價的其他晶圓代工廠，持續面對客戶端的議價要求，壓力也更大。

台積電身為晶圓代工龍頭，報價穩定，鮮少漲跌價，針對客戶通常提出「個位數百分比」的年度折讓，對於目前傳出台積電提供部分成熟製程價格折讓幅度，IC設計業者指出，約在2%左右。針對價格折讓相關議題，台積電不予評論。

數家IC設計業者表示，確實正與台積電洽談明年的價格折讓。另有IC設計廠透露台積電提供的折讓方式，是當一整季的投片完成後結算，依此從下一季開的光罩費用來進行折抵，所以明年第2、3、4季都可以依照投片量獲得低個位數百分比的折讓。

IC設計業者認為，其他晶圓代工廠早已隨著半導體市況反轉，陸續啟動大筆訂單直接降價、達一定下單量後多送免費投片額度等措施，試圖提高稼動率，陸廠降價比台廠更早、更積極，台積電的報價相對硬。如今傳出台積電部分成熟製程恢復折讓，即使並非直接降價，仍具指標性意義，對其他同業的成熟製程，未等到明年下半旺季來臨之前，將增添報價壓力。

前幾年IC爆發大缺貨，台積電起先並沒有漲價，其他同業報價明顯上揚，相對使得其報價反而較低，甚至是最低。台積電於2021年與2022年持續傳出取消折讓，2023年初更啟動睽違多年的罕見漲價，外傳幅度約3%至6%不等。

但半導體景氣反轉，供應鏈從2022年下半開始陸續進行庫存調整，今年上半年時傳出台積電變通提出「加量回饋方案」，只要客戶下單達一定數量，就會多送成熟製程投片量。

台積電以先進製程為營收主力，占其營收比重超過五成，成熟製程並非其營運重點，但仍是市場注意的焦點之一。台積電今年第3季先進製程，包含7奈米及更先進製程營收達全季晶圓銷售金額的59%。

台積電 供應鏈

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