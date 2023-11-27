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手機散熱紅鏈 侵蝕台廠版圖

記者陳昱翔／台北報導
大陸廠打價格戰，台廠除雙鴻外陸續淡出手機散熱市場，轉進AI伺服器散熱業務。（本報系資料庫）
大陸廠打價格戰，台廠除雙鴻外陸續淡出手機散熱市場，轉進AI伺服器散熱業務。（本報系資料庫）

繼機殼與手機組裝後，以中國大陸系散熱廠蘇州天脈為首的紅色供應鏈勢力，正快速崛起，侵蝕台廠既有手機散熱市場版圖，目前除雙鴻仍在奮力一搏，台灣其餘散熱廠均陸續淡出手機散熱供應鏈，難以與陸廠在手機散熱市場一較高下。

蘇州天脈快速崛起是近年來台廠逐步淡出手機散熱市場的主因。透過當地政府補貼，蘇州天脈以「積極價格」策略到處侵城掠地，搶食台、日散熱廠的手機訂單，除蘋果iPhone外，蘇州天脈幾乎是絕大部分非蘋陣營智慧手機的散熱模組供應商。

業界人士表示，蘇州天脈主要供應熱管與熱板。其中熱板原先是台廠主要競爭優勢，但近年來熱板技術日益成熟，價格也愈殺愈低，加上蘇州天脈在當地政府補貼下，流血殺價力道猛烈，許多台系散熱廠情願淡出手機市場，也不願賠錢出貨。

業界人士進一步指出，不光是當地政府補貼，陸系手機品牌廠也刻意扶植本地供應鏈，台、日散熱廠在沒有價格優勢下，更容易被排除在外，讓陸系散熱廠開始坐大。

除上述原因外，台廠在2019年至2020年期間為搶食商機，積極擴產熱板，但近年全球手機市場因戰爭、通膨等因素，需求突然急轉直下，手機市場進入寒冬期，熱板轉眼間供過於求，不少台廠手機熱板產能利用率普遍都偏低，無法形成規模經濟，成本難以降低，最終不敵陸廠流血競爭的壓力。

財報顯示，台灣大多數散熱廠的手機營收比重均已來到1%以下，甚至不列入營收結構，目前僅雙鴻的手機營收占比約4%，但與手機營收全盛時期占營收比重動輒20%以上相比，已縮小許多。

雙鴻董事長林育申曾指出，台灣散熱廠應該僅剩雙鴻還在積極競爭手機散熱模組業務，其餘同業幾乎都淡出或者退出，而雙鴻之所以還有能力跟陸廠競爭，主要原因除了產能、技術優勢，設備已完成折舊是主要原因，因此有能力與陸廠比拚價格戰。

供應鏈 iPhone

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