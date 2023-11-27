我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Target、瑪莎聯名聖誕新品 雪夜餅乾罐賣斷貨

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

福斯拚中國市場 推新電動車平台

記者林宸誼／綜合報導
大眾汽車集團（中國）宣布，將在三年內推出專為中國市場設計的新電動車平台。圖為大眾汽車執行副總裁康諾一在投產活動上致辭。(新華社)
大眾汽車集團（中國）宣布，將在三年內推出專為中國市場設計的新電動車平台。圖為大眾汽車執行副總裁康諾一在投產活動上致辭。(新華社)

德國福斯汽車集團（中國稱：大眾汽車）宣布，將在三年內推出專為中國市場設計的新電動車平台，開發專門為中國客戶需求量身打造的純電動車型。

財新網報導，新產品開發工作主要將在合肥展開，由福斯汽車科技有限公司主導。該公司成立於2023年5月，是福斯在德國總部以外最大的研發中心。

路透報導，新平台被命名為「A主平台」，專門針對中國消費者的偏好設計，特別關注電池、電驅和電機技術。目前已有1200名人才在合肥工作，預計到明年底，公司員工將超過3000名。

福斯汽車中國區負責人貝瑞德表示，考慮到中國市場的特殊性，基於A主平台開發的車輛將更加關注數位化領域，以滿足中國消費者的具體需求。福斯還表示，將在開發和採購方面均追求「全面本土化」，採用針對中國市場的電池、電驅和電機解決方案。透過與小鵬汽車的合作，集團在中國的產品組合擴展至重型車市場，未來將產品陣容進一步擴展至入門級市場。

快科技報導，目前來看，福斯汽車集團在中國的轉型布局已經非常齊全，與合資公司上汽大眾、一汽大眾、大眾安徽以及國軒高科、小鵬汽車在研發領域的緊密合作，將進一步優化協同效應。今年7月，福斯宣布與小鵬汽車達成合作，雙方的技術框架協議旨在共同開發兩款針對中國中型車市場的電動車型。

電動車 德國

上一則

理財Q&A／上髮廊整理頭髮 小費怎麼給？

下一則

相隔3年 傳台積電「成熟製程」降價

延伸閱讀

伍佰合肥演唱會被喊「退票」 觀眾怒：1280元VIP只能看到半個舞台

伍佰合肥演唱會被喊「退票」 觀眾怒：1280元VIP只能看到半個舞台
大仁說財經／電動車充電 糟糕的體驗

大仁說財經／電動車充電 糟糕的體驗
新州2035年起禁售汽油新車 估2030年前會有超過9萬輛電動車上路

新州2035年起禁售汽油新車 估2030年前會有超過9萬輛電動車上路
鋰價暴跌 高盛：電動車利多、電池成本三年降40%

鋰價暴跌 高盛：電動車利多、電池成本三年降40%

熱門新聞

美國經濟仰賴消費力道抵禦衰退，但較富有的美國人，在黑色星期五的購物旺季前夕減少花費，是令人憂心的徵兆。(美聯社)

美經濟是否邁向衰退 得看富人黑五購物力道

2023-11-21 08:40
疫情以來的超額儲蓄，可能在這個假期購物季就用完了。（路透）

疫情以來花錢不眨眼的趨勢 可能到此為止

2023-11-26 20:28
美國債市連跌將近三年，投資人方才覺悟，投資債券不像許多理財專家宣稱的那麼安全、穩當。新研究建議長期投資人改採國內和國際股票各占一半的投資組合。(美聯社)

膽小投資人慎入 研究：股6債4不如本國、外國股票各半

2023-11-23 11:01
前財政部長桑默斯。（美聯社）

奧特曼將復職 經濟學者桑默斯為何坐鎮OpenAI新董事會？

2023-11-22 06:13
蘋果執行長庫克。（Getty Images）

OpenAI宮鬥劇震撼矽谷 庫克認將長留蘋果 開口談接班計畫

2023-11-22 07:32
分析師警告，美債殖利率最近降得太猛，且下周遇上感恩節假期交易時間縮短，債市波動可能加劇。圖／路透

美債殖利率為何猛降？伊爾艾朗：波動加劇宜繫好安全帶

2023-11-18 12:26

超人氣

更多 >
台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一
被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常
利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰
哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡
赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」

赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」