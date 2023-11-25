中建行召集房企 談擴大融資需求

中國建行召集6家房企召開座談會，擬進一步支持房企融資需求。(本報資料照片)

中國建設銀行總行24日在北京 召集6家房企召開座談會，座談會聽取各家房企需求，擬進一步支持房企融資 需求，補充流動性。

澎湃新聞報導，6家房企包括萬科、龍湖、美的置業、新城發展、濱江集團、大華集團。座談會上，各家房企就債券承銷與投資、經營性物業貸款、銀行授信增額、境外及跨境融資等方面進行交流。

交通銀行總行也將於下周，召集8家房商討論相關事宜。

包括中國人民銀行、金融監理總局、證監會，11月17日聯合召開金融機構座談會，堅持「兩個毫不動搖」，一視同仁滿足不同所有權房地產 企業合理融資需求，對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸。

繼續用好「第二支箭」支持民營房地產企業發債融資。支持房地產企業透過資本市場合理股權融資。

人民銀行上海總部、金融監理總局上海監理局、上海證監局、上海市地方金融監理局、上海市科委11月21日聯合召開金融機構座談會。

會議要求，金融機構要落實好房地產「金融16條」，堅持「兩個毫不動搖」，一視同仁滿足不同所有權房地產企業合理融資需求。對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸。

繼續用好「第二支箭」支持民營房地產企業發債融資。支持房地產企業透過資本市場合理股權融資。配合地方政府因城施策做好房地產調控，更能支持剛性和改善性住房需求，加強支持保障性住宅等「三大工程」建設，推動建構房地產發展新模式。

此外，有外媒報導，監管機構正在起草一份中資房地產商白名單，可能有50家國有和民營房企會被列入其中，在列的企業將獲得包括信貸、債權和股權融資等多方面的支持，這份白名單較今年初具有系統重要性優質房商的範圍有所擴大。