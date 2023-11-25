台經院：景氣進入變好轉折點

台灣景氣能否持續好轉，還得看未來通膨降溫狀況。(本報資料照片)

台灣經濟研究院24日公布最新景氣調查，雖10月製造業營業氣候測驗點微幅下滑，但廠商對未來半年景氣看法，看好比率月增9.4個百分點，台經院院長張建一分析，目前經濟情勢可視為景氣慢慢變好的轉折點，最差狀況已過去。

台經院指出，10月三大營業氣候測驗點呈「二降一升」，製造業轉為下滑、營建業續呈下跌、服務業則轉為上揚。

其中製造業營業氣候測驗點為93.71點，較9月減少0.38點，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，雖結束連三個月上揚、轉為下跌，但下滑幅度有限，在1個百分點的誤差範圍內，應視為持平，研判製造業對景氣看法與9月相比維持不變。

值得注意的是，觀察製造業廠商對未來半年景氣看法，看好廠商從9月的18.4%增加至10月的27.8%，大增9.4個百分點；看壞比率則自9月25.9%降至10月的21.1%，減少4.8個百分點，顯見廠商對未來半年景氣轉趨樂觀。

張建一表示，景氣能否持續好轉，還得看未來通膨降溫狀況，預期高利率會維持一段時間，消費者物價指數（CPI）年增率11月降幅應該會比較大，但核心CPI會降得比較慢。通膨率若能慢慢往下，對投資 和消費都有正面幫助，屆時各國明年經濟成長率預測則可望上調。

此外張建一也提到，電子業庫存已回到半年新低，明顯減少，就等需求回來，若物價也能降下來，預期明年我國出口不會像今年這麼冷，內需則會維持一定溫度。

相較於製造業的持平，10月營建業營業氣候測驗點為99.27點，較9月下跌1.92點，呈現連續第二個月下跌，下滑態勢相當明顯。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，有鑑於部分公共工程、商辦、住宅建設開發案陸續進入完工收尾，許多業者正處於新舊工程案交接期，導致合併營收認列出現短期衰退，10月營造業景氣確實轉差。

至於在不動產方面，劉佩真則提到，10月六都建物買賣移轉件數月減0.3%，表現近乎持平，代表整體房市買氣並未出現全面性上揚。展望未來，有鑑於青安貸款 有利推升蛋白區低總價建案買氣，且商用不動產投資買賣、土地市場可望因製造業景氣改善而帶動自用型買盤，未來半年房市景氣應可略顯好轉。

在服務業方面，10月服務業營業氣候測驗點為92.25點，較9月微增0.05點，上揚幅度有限。台經院分析，服務業受惠於雙十連假帶動出遊與聚餐商機，餐旅業表現相對較佳，然全球貿易成長動能仍顯疲弱，加上外資持續賣超，令10月台股 行情不振，影響批發業與證券業表現。