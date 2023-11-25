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深圳釋房市利多 京滬或跟進

財經新聞組／綜合報導
中國房市交易低迷，一線城市將紛紛釋出利多。(中新社資料照片)
中國房市交易低迷，一線城市將紛紛釋出利多。(中新社資料照片)

中國房市交易低迷，深圳近日再釋利多政策，官媒證券時報引述專家報導，一線城市跟進可能性大，北京、上海可能適時推出降低二套房（第二間普通自住房）頭期款等相關政策。

中央社援引證券時報報導指出，深圳昨天起調降二套住房最低頭期款比率至四成；另外，為優化普通住房認定標準，還取消「實際成交總價人民幣750萬元以下（含750萬元，約105.4萬美元）」這一價格限制條件，也就是取消了「豪宅線」。

報導引述中國銀行研究院研究員葉銀丹表示，此舉符合市場預期。今年下半年以來，一線城市房地產需求側政策持續優化，總體按照落實「認房不用認貸」政策、降低頭期款比率或房貸利率等思路進行。

葉銀丹分析，四個一線城市中，此前廣州已下調二套房頭期款比率，如今深圳跟進執行且頭期款比率下調幅度較大，同時又調整普通住房標準，釋放的訊號意義很強，有利房市預期穩定，無論對深圳自身市場或其他城市來說，都有積極影響。

葉銀丹認為，深圳此次連出兩大新政，對於房地產市場將發揮較大帶頭作用；另從成交數據來看，當前不只是深圳的房市成交低迷，上海、北京也面臨類似情況，這也說明，上一波「認房不用認貸」的政策效應已基本釋放，目前亟需新一輪的政策支持。

葉銀丹預期，未來在「因城施策」背景下，不排除北京、上海將視市場變化適時推出降低二套房頭期款等相關政策，以提升房市活躍度。

中國房市研究機構易居研究院研究總監嚴躍進也說，這次深圳的房市支持政策具風向球意義。從一線城市政策來看，落實「認房不用認貸」、降低頭期款和房貸利率、放鬆普通住宅認定標準是三項重要工具。

嚴躍進指出，此前廣州將二套房頭期款比率降為四成，而這次深圳的兩大新政顯然為後續北京、上海兩個城市取消「豪宅線」創造有利條件。

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