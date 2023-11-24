手機品牌榮耀拍板決定IPO 否認借殼傳聞

從華為 獨立分拆出來三年後，中國手機品牌榮耀放出上市風聲，近日拍板決定將透過IPO方式，登陸資本市場，否認先前外界借殼上市傳聞，不過上市時間表暫未公布。

界面新聞報導，榮耀近日公布重大人事變動，先前擔任深圳水務董事長職務的吳暉，將擔任榮耀董事、董事長，而華為出身的萬飆將擔任副董事長。外界分析認為，作為國資大將的吳暉，在榮耀首要任務之一是推動榮耀的上市進程。

近日網上流出一份榮耀終端董事會公告文件，榮耀明確指出，為實現公司下一階段的策略發展，公司將持續優化股權結構，吸引多元化資本進入，透過首發上市推動公司登陸資本市場。不過當下榮耀雖然明確了有上市計畫，但也表示「目前還沒有時間表」。

今年的11月17日，是榮耀獨立華為體系以來的第3周年。榮耀CEO趙明曾發文表示，從榮耀獨立創業的第一天起，就有人不斷地告訴他不可能（成功）。

趙明指出，這三年最大的收穫就是團隊的成長，公司實現中國智慧手機市場與摺疊手機市場的雙登頂，海外市場增速超過200%，並在兩年內實現獲利增長。

中國基金報報導，研調機構IDC報告稱，2023年第三季，中國智慧型手機 市場出貨量約6705萬支，年減6.3%，整體市場仍處於下滑階段。但榮耀卻表現亮眼，時隔四季以19.3%的市占率，再次回到中國手機市場第一的位置。其中，榮耀Magic V2拿下當季折疊螢幕手機單品市占率第一。

受到美國擴大制裁，榮耀於2020年11月17日從華為體系獨立。深圳市智信新信息技術有限公司與華為簽署收購協議，完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購。深圳市智信新信息技術有限公司是由深圳市智慧城市科技發展集團（深圳國資控股）與30多家榮耀代理商、經銷商共同投資 設立。

目前，包括深圳市智信新信息技術有限公司在內，榮耀共有15名股東，持股比例未公開。