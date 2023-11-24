我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

中國電池龍頭寧德時代 最快明年赴港掛牌

記者林宸誼／綜合報導

隨著赴瑞士發行全球存託憑證（GDR）的計畫因中國監管問題而泡湯之後，全球動力電池龍頭寧德時代傳出考慮轉往香港上市，最快可能明年完成。

路透引述兩位知情人士指稱，寧德時代已就上市事宜與財務顧問進行內外部討論，現在談論融資規模還為時過早，不過先前考慮的GDR目標發行規模在50億至60億美元，可被視為一個參考。

值得注意的是，彭博今年2月報導指，寧德時代考慮在瑞士發行全球存託憑證（GDR），籌集至少50億美元，當時認為最早將在5月登陸瑞交所。

中國證監會於2021年2月發布「境內外證券交易所互聯互通存託憑證業務監管規定」，倡導A股公司到瑞士、英國、德國發行GDR，進行上市交易。

7月，證管會宣布中瑞證券市場互聯互通存託憑證業務正式開通。然而就在今年3月，監管機構暫停了對GDR的批准，因為監管機構擔心一些計畫發行的債券規模將給A股市場帶來「套利」壓力。

目前在香港已經上市的有中國電池裝車量排名第三的中創新航，去年10月以發行價港幣38元登陸港交所。

此外，中國證監會10月20日發布關於瑞浦蘭鈞境外發行上市備案通知書。

瑞浦蘭鈞計畫發行不超過8.283億股普通股並在香港交易所上市。瑞浦蘭均為鎳王青山控股旗下子公司，2022年在中國動力電池裝車量名列前十名。

香港 證券 德國

上一則

人民幣國際支付占比 回降至3.6%

下一則

手機品牌榮耀拍板決定IPO 否認借殼傳聞

延伸閱讀

電動車寒冬吹向上游 南韓電池業開始在美裁員並縮減投資

電動車寒冬吹向上游 南韓電池業開始在美裁員並縮減投資
Forge Nano鋰電池廠 進駐北卡

Forge Nano鋰電池廠 進駐北卡
中國新能源車拚15分鐘充飽電 25車企推相關車型

中國新能源車拚15分鐘充飽電 25車企推相關車型
寧德電池市占稱冠全球 前10大6家是中企

寧德電池市占稱冠全球 前10大6家是中企

熱門新聞

分析師警告，美債殖利率最近降得太猛，且下周遇上感恩節假期交易時間縮短，債市波動可能加劇。圖／路透

美債殖利率為何猛降？伊爾艾朗：波動加劇宜繫好安全帶

2023-11-18 12:26
美國經濟仰賴消費力道抵禦衰退，但較富有的美國人，在黑色星期五的購物旺季前夕減少花費，是令人憂心的徵兆。(美聯社)

美經濟是否邁向衰退 得看富人黑五購物力道

2023-11-21 08:40
美國零售商今年黑色星期五檔期商品若大打折扣，一大因素是中國製造商產能過剩，正積極以折扣價外銷海外。（路透）

黑五買iPhone可能划算？巴隆：拜中國輸出通縮之賜

2023-11-17 06:42
沃爾瑪（Walmart）執行長董明倫。（美聯社）

沃爾瑪CEO：美國未來幾個月將出現通縮

2023-11-17 06:27
前財政部長桑默斯。（美聯社）

奧特曼將復職 經濟學者桑默斯為何坐鎮OpenAI新董事會？

2023-11-22 06:13
美國債市連跌將近三年，投資人方才覺悟，投資債券不像許多理財專家宣稱的那麼安全、穩當。新研究建議長期投資人改採國內和國際股票各占一半的投資組合。(美聯社)

膽小投資人慎入 研究：股6債4不如本國、外國股票各半

2023-11-23 11:01

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選
25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單