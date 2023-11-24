中國電池龍頭寧德時代 最快明年赴港掛牌

隨著赴瑞士發行全球存託憑證（GDR）的計畫因中國監管問題而泡湯之後，全球動力電池龍頭寧德時代傳出考慮轉往香港 上市，最快可能明年完成。

路透引述兩位知情人士指稱，寧德時代已就上市事宜與財務顧問進行內外部討論，現在談論融資規模還為時過早，不過先前考慮的GDR目標發行規模在50億至60億美元，可被視為一個參考。

值得注意的是，彭博今年2月報導指，寧德時代考慮在瑞士發行全球存託憑證（GDR），籌集至少50億美元，當時認為最早將在5月登陸瑞交所。

中國證監會於2021年2月發布「境內外證券 交易所互聯互通存託憑證業務監管規定」，倡導A股公司到瑞士、英國、德國 發行GDR，進行上市交易。

7月，證管會宣布中瑞證券市場互聯互通存託憑證業務正式開通。然而就在今年3月，監管機構暫停了對GDR的批准，因為監管機構擔心一些計畫發行的債券規模將給A股市場帶來「套利」壓力。

目前在香港已經上市的有中國電池裝車量排名第三的中創新航，去年10月以發行價港幣38元登陸港交所。

此外，中國證監會10月20日發布關於瑞浦蘭鈞境外發行上市備案通知書。

瑞浦蘭鈞計畫發行不超過8.283億股普通股並在香港交易所上市。瑞浦蘭均為鎳王青山控股旗下子公司，2022年在中國動力電池裝車量名列前十名。