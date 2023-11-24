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長安入股華為智能車事業 傳砸人民幣3000億元取得30%股權

記者林宸誼／綜合報導
華為與車企的合作模式（資料來源：新聞整理）
華為與車企的合作模式（資料來源：新聞整理）

華為智慧汽車解決方案事業部（簡稱：車BU）傳出將從華為體系中剝離，轉手後的第一大股東是重慶市國資委旗下長安汽車，是唯一參與收購的車企，將以人民幣3000億元（420.5億美元）價格，獲得華為車BU 30%的股份。

第一財經日報報導，對於此消息，長安汽車和華為方面均表示「不清楚」此事。不過，23日長安汽車股價一度漲停，收盤價為人民幣17.4元，漲幅達6.75%。今年8月，曾有消息指出華為有意推動車BU獨立營運，並與重慶國資委密切接洽合作事宜。

但隨後華為在微博上闢謠稱，網路上傳聞與事實不符，華為沒有與重慶國資委洽談車BU相關事宜。

儘管目前雙方的合作尚未確切消息，但先前長安汽車和華為已有多次合作。2019年，華為與長安汽車全面深化策略合作落地，成立聯合創新中心。隨後，長安汽車聯手華為與動力電池企業寧德時代，共同打造了阿維塔科技，華為為阿維塔科技提供了高級別輔助駕駛功能、鴻蒙智慧座艙等。

2023年8月，長安深藍與華為車BU簽署合作框架協議。深藍汽車方面表示，雙方將聚焦在汽車智慧化領域，共同推動新技術在智慧電動車領域的研發以及應用上。今年8月，長安汽車與華為簽署全面持續深化戰略合作框架協定。根據協定，長安汽車與華為將在數位化轉型（人才訓戰、諮詢服務、研發數位化等）、算力中心、雲業務、工業軟體、軟體工具鏈、海外業務、光儲充領域等方面合作。

目前，華為與車企的合作分為三類，分別是垂直零件供應、HI（HuaweiInside）模式和華為智選模式。

HI模式為車企提供自動駕駛、智慧座艙等全端智慧汽車解決方案。華為智選模式由華為深度參與產品定義、造型設計、行銷以及用戶體驗等環節。

其中，智選車模式是華為對造車介入最深的模式，也是目前華為在汽車業務上落地相對快速、成熟的模式。在和賽力斯汽車合作「問界」品牌之後，華為與奇瑞汽車共同打造的第二個智選車品牌「智界」正式亮相，旗下首款車型「智界S7」近日已開啟預售，目前預訂量已超1萬輛。

廣州車展上，華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東就透露，除問界、智界外，華為將與江淮汽車和北汽藍谷合作推智選車產品。

傳長安汽車擬砸3000億元入股華為車事業部。(新華社)
傳長安汽車擬砸3000億元入股華為車事業部。(新華社)

華為 電動車 微博

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