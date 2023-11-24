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中國房企白名單 恒大難入列 分析：被立案調查不符紓困資格

記者謝守真／綜合報導
由於恒大地產被立案調查，無法滿足新票據的發行資格，其入選白名單機會不大。（路透）
由於恒大地產被立案調查，無法滿足新票據的發行資格，其入選白名單機會不大。（路透）

外傳中國金融監管部門正在起草房企「白名單」，擬涵蓋50家規模房企，將獲得包括信貸、債權和股權融資等方面的支持。對此，外界認為，由於恒大地產被立案調查，無法滿足新票據的發行資格，其入選白名單機會不大。同時，恒大公司的清盤呈請聆訊預計於12月4日召開，在境外美元債重組停滯影響下，遭法院頒布清盤機會大增。

中國房企中，碧桂園 、旭輝控股、遠洋集團今年亦相繼債務違約，但彭博社引述消息指，三家房企都會在草擬中的白名單之中。

上述紓困政策利多消息也讓23日中港股上市的地產板塊聯袂大漲，包括已「出險」的碧桂園升逾23%、遠洋集團升31%、旭輝控股升48%，而恒大當日也一度跟漲逾9%，最終收漲3.7%。

彭博先前報導，中國國有房企和民營房企都會列入「白名單」當中，包括龍湖、萬科及新城發展等房企均榜上有名。儘管碧桂園 、旭輝控股、遠洋集團相繼違約，但報導引述消息指出，上述三家房企都會在北京正在草擬中的「白名單」上。

據香港經濟日報引述外電消息指出，中國中央對房地產市場的支持擬再加碼，金融監管部門考慮允許銀行首次向房企提供無抵押的流動資金貸款，為資金鏈緊張的房企紓困。

至於部分已出險房地產開發商，消息指出，監管部門考慮設立主銀行負責機制，即由一家銀行負責協調主要債權銀行，討論並制定針對該房地產開發商的金融支持方案。

據報導，房企獲得短期流動資金貸款時，不需要提供土地等抵押物，且可以用於日常生產經營周轉，這可能有助於房企挪出資金用於債務償付。

知情人士並指，上述措施的落實需要監管部門相關配套政策，讓風險較大的業務未來出現壞帳時，相關機構和個人可以免於被追責。目前有關討論仍在進行，可能會作調整。

中國對房地產市場 最新支持政策概況 （資料來源：新聞整理／製表：財經新聞組）
中國對房地產市場 最新支持政策概況 （資料來源：新聞整理／製表：財經新聞組）

恒大 碧桂園 房地產

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