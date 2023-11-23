美出口管制效應 輝達示警本季中國業績銳減

全球AI 晶片龍頭輝達 （NVIDIA）21日公布上季財報與本季展望均優於市場預期，惟公司坦言受美國限制晶片出口影響，本季來自中國和中東等受管制影響地區業務將大減，一改之前「短期影響有限」基調。

即便輝達強調其他地區需求強勁成長足以抵銷中國市場逆風，接下來整體營運持續勁揚，仍引發疑慮，輝達21日盤後股價一度重挫6%，隨後跌幅收斂至2%內，牽動台股 包括台積電、廣達、緯創、英業達、光寶、台達、技嘉、華碩、鴻海等十檔AI指標股22日全收黑，單日市值總計銳減約3068億台幣（約97億美元）。輝達22日早盤股價持續震盪。

輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）直言，美國新禁令實行後，來自中國和其他受影響地區、須申請出口許可產品的資料中心營收占比，過去幾季都介於20%至25%，輝達因而研判，本季對中國和其他受美國出口管制影響地區的銷售，預料將大幅下滑。她透露，輝達正與中國和中東的一些客戶申請美國政府許可，但現在要判斷是否會通過、進帳大量營收仍言之過早。

柯蕾絲說，美國出口管制將對輝達的中國事業造成負面影響，現在對於衝擊的程度、甚至長期衝擊目前還不清楚，但輝達正在擴大資料中心產品組合，可能推出合乎法規、不須申請許可證的產品，可能在未來幾個月推出，但這些產品預期不會對本季營收有重大貢獻。

柯蕾絲坦言，中長期輝達能否生產美國政府許可、符合中國客戶利益產品，「現在也很難說」。柯蕾絲強調，若少了美對陸的管制令，輝達本季財測會更高。

輝達銷中受挫，波及台股投資人情緒，十檔指標AI概念股22日全收黑，廣達、緯創、技嘉跌幅都超過4%，外資更一舉賣超緯創3.8萬餘張，是22日外資賣超量最大個股，緯創終場以97.6元台幣收市，下跌4.9元台幣。