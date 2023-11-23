中國明年經濟成長 目標定4.5%至5.5%

中國政府顧問建議，明年經濟增長目標定為4.5%到5.5%。（取材自新華網）

中國將在下個月召開中共中央經濟工作會議，部署明年經濟發展。外媒報導，一批政府經濟顧問將提出明年經濟成長目標4.5%至5.5%，以創造就業機會並保持長期發展。

路透報導，共七位接受訪問的中國政府顧問有五位表示，他們傾向將明年經濟成長目標定為5%左右，與今年目標相符。一位顧問將提出4.5%的目標，另一位建議5.0%~5.5%。

這些建議將於12月中召開的中央經濟工作會議提出。顧問們表示，要實現這些目標，北京 需要加強財政刺激力度。

其中一位政府經濟顧問、中國社科院學部委員余永定表示，「我們需要採取擴張性財政和貨幣政策刺激總需求。」

余永定補充說：「由於企業信心尚未恢復，投資 需求不會強勁，因此需要擴大基礎設施投資。」他也支持預算 赤字占經濟產出4%以上。

另一位顧問表示，北京當局正在加強財政政策支持，以使明年的「困難」目標可以實現。

實際上，中國今年10月已公布在年底前發行1兆人民幣（約1397億美元）特別國債計畫，將2023年預算赤字目標從原來占國內生產毛額（GDP）的3%提高到3.8%。

報導稱，預計中國高層將在12月中央經濟工作會議批准這一目標，不過通常要到隔年3月舉行的人大會議才會公開宣布這一目標。

與此同時，清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵22日出席「財經」雜誌年會發表演講指出，中國經濟明年是重要調整年，預計會下大功夫穩增長、去風險。