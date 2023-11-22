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路透：中國政府顧問建議明年經濟成長目標4.5%-5.5%

編譯葉亭均／綜合外電
路透報導，中國政府顧問將向中央經濟工作會議建議，將明年經濟成長目標定在4.5%-5.5%。圖為中國街景。（歐新社）
路透報導，中國政府顧問將向中央經濟工作會議建議，將明年經濟成長目標定在4.5%-5.5%。圖為中國街景。（歐新社）

路透報導，中國政府顧問將向中央經濟工作會議建議，將明年經濟成長目標定在4.5%-5.5%。中國政府正尋求創造就業機會，並保持長期發展目標步入正軌。

接受路透採訪的七位顧問中有五位表示，他們傾向將經濟成長目標定為5%左右，與今年的目標相符。一位顧問將提出4.5%的目標，而另一位顧問則建議5.0-5.5%。

這些建議將在下個月召開的中共中央經濟工作會議上提出。會議將討論中國的政策計畫和經濟前景。

顧問們表示，實現這些目標需要北京當局提高財政刺激力道，因為今年的經濟成長受到了去年新冠防疫封鎖的低基數效應影響。

政府經濟學家余永定對路透表示：「我們需要採取擴張性財政和貨幣政策來刺激總需求。」他主張將目標定在5%左右。

余永定說：「由於企業信心尚未恢復，企業投資需求將不會強勁，因此我們需要擴大基礎設施投資。」他還支持預算赤字占經濟產出的4%以上。

由於是閉門討論，其他顧問不願透露姓名。預計中共高層領導人將在12月的會議上批准這一目標，不過要等到全國人大會議才會公開宣布。人大會議通常在每年3月召開。

中國政府在10月時公布一項計畫，要在年底前增發人民幣1兆元（1,390億美元）的國債，將2023年預算赤字目標從最初的占國內生產毛額（GDP）的3%提高到3.8%。

中國領導人承諾「優化中央和地方政府債務結構」，這顯示中國中央政府有增加支出的空間，因為其債務占GDP的比率僅為21%，遠低於地方政府的76%。

另一位顧問表示，「我們正在加強財政政策支持」，以便使2024年的困難目標可以實現。

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