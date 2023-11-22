我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約感恩節大執法 將嚴打酒駕、超速、分心駕駛

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

路透：台灣櫃檯買賣中心估明年永續發展債年增至少三成

編譯葉亭均／綜合外電

路透報導，台灣櫃檯買賣中心22日表示，預期2024年永續發展債券發行將比今年目標至少成長三成，因為在全球凈零排放壓力下，企業有發行的需求。

櫃買中心董事長陳永誠在回應路透詢問時表示，台灣已設下2050年凈零排放政策路徑藍圖，時間愈來愈緊迫，若利率穩定一點，企業發行的意願會提高。

陳永誠說：「主管機關覺得我們做得到，雖然目標還沒核定，但會大幅提高，保險一點說至少成長三成。」

櫃買中心統計，今年以來永續發展債券已發行39檔，發行金額為1,329.22億台幣（約42憶美元），超越去年全年發行金額（1,122億台幣），並創下歷年新高紀錄，永續發展債券已連續三年發行金額突破千億台幣關卡。

櫃買中心並宣布，將於今年底推出ETF鉅額詢價系統，此將有利於壽險交易詢價透明化。

櫃買中心官員指出，壽險於次級市場交易債券ETF因金額龐大，為避免透過鉅額交易影響行情，目前交易是採比對方式，且主管機關要求必須至少詢價三家以上並取得最好價格，對壽險有一定困難。

官員表示，推出ETF鉅額詢價系統後，所有的專業機構都會在平台上報價，詢價過程會更為透明且方便。

債券 壽險 保險

上一則

核電需求再起 鈾價衝15年高點

下一則

鋰價跌到兩年最低 電池廠營運估最快明年Q2才能好轉

延伸閱讀

狗仔爆料：鞠婧禕宋威龍新劇拍打戲 全程不見面？　

狗仔爆料：鞠婧禕宋威龍新劇拍打戲 全程不見面？　
加拿大推減碳補貼法案 約197億美元

加拿大推減碳補貼法案 約197億美元
美菲展開南海聯合海空巡航 馬可仕：增進協同作戰力

美菲展開南海聯合海空巡航 馬可仕：增進協同作戰力
俄國防部：擊退更多烏軍第聶伯河東岸搶灘企圖

俄國防部：擊退更多烏軍第聶伯河東岸搶灘企圖

熱門新聞

分析師警告，美債殖利率最近降得太猛，且下周遇上感恩節假期交易時間縮短，債市波動可能加劇。圖／路透

美債殖利率為何猛降？伊爾艾朗：波動加劇宜繫好安全帶

2023-11-18 12:26
消息人士透露，通用汽車已收購特斯拉的超大型壓鑄技術供應商TEI。路透

打不贏就買下來 通用傳收購特斯拉一體化壓鑄技術供應商

2023-11-15 15:26
美國零售商今年黑色星期五檔期商品若大打折扣，一大因素是中國製造商產能過剩，正積極以折扣價外銷海外。（路透）

黑五買iPhone可能划算？巴隆：拜中國輸出通縮之賜

2023-11-17 06:42
美國經濟仰賴消費力道抵禦衰退，但較富有的美國人，在黑色星期五的購物旺季前夕減少花費，是令人憂心的徵兆。(美聯社)

美經濟是否邁向衰退 得看富人黑五購物力道

2023-11-21 08:40
聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

歐美英通膨陡降、利率見頂 這波升息給央行5大教訓

2023-11-15 07:56
沃爾瑪（Walmart）執行長董明倫。（美聯社）

沃爾瑪CEO：美國未來幾個月將出現通縮

2023-11-17 06:27

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職