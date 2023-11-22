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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

百度Q3賺48.4億美元 線上營銷服務和串流媒體服務增長

記者林宸誼／綜合報導

中國搜尋引擎龍頭和人工智慧（AI）公司百度21日公布第3季財報，得益於線上營銷服務和串流媒體服務的增長，營收344億人民幣（約48.47億美元），年增6%；淨利67億人民幣，相比去年虧損1.5億人民幣轉虧為盈，營收、利潤均超出市場預期。

百度財務長羅戎指出，集團對人工智慧（AI）的持續投資為技術及產品創新奠定基礎。展望未來，將繼續優先投資AI，尤其是生成式AI及基礎模型，同時將持續關注效率及戰略資源分配。

百度於10月推出文心4.0，目前文心一言用戶數達7000萬，涵蓋場景4300個。百度董事長李彥宏表示，在生成式AI和基礎模型的新興機會背景下，百度不斷強化技術、改進產品，特別是推出文心大模型4.0，這是百度最強大的基礎模型。

李彥宏指出，集團還利用文心大模型和文心一言的能力，重構消費級、企業級產品及自身運營，在帶來AI原生體驗的同時，不斷提升效率。

自2023年第3季起，百度回購股份金額為1.26億美元，目前股份回購計畫項下的累計回購額達3.51億美元。

此外，百度旗下串流媒體愛奇藝日均總訂閱會員數在2023年第3季為1.08億，對比2022年第3季的1.01億和2022年第2季的1.11億。更重要的是，愛奇藝於2023年第3季每名會員貢獻的月均會員服務收入為15.5元人民幣，而2022年第3季及2023年第2季分別為13.9元人民幣及14.8元人民幣，年增12%。

研發方面，百度第3季研發費用為61億人民幣，主要由於支持文心一言研究投入的伺服器的折舊開支及伺服器託管費增加。百度還宣布，委任京東集團CEO許冉擔任獨立董事，明年1月1日起生效。

百度 AI 投資

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