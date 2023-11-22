凱雷18億美元賣光中國麥當勞持股 持股6年回報率6.7倍

凱雷集團以約18億美元的價格，向麥當勞全球出售其所持麥當勞中國業務的全部股權。（本報資料照片）

私募股權基金凱雷集團（Carlyle Group）同意以約18億美元的價格，向麥當勞 全球（下稱「麥當勞」）出售其所持麥當勞中國業務的全部股權，其持股六年投資 回報率達6.7倍。麥當勞在此收購交易後，其持股將增至48%，以中信資本為主的中信聯合體將繼續持有剩下的52%，維持控股地位。

據彭博報導，擁有麥當勞中國28%股權的凱雷集團與麥當勞交易公告在20日宣布，但未提到成交的價格。

不過，知情人士透露，本次麥當勞對凱雷持股收購的出價，比稍早之前凱雷的出售計畫還高。

麥當勞此前曾宣布，向凱雷收購其所持麥當勞中國的股權，完成後，麥當勞對中國的業務持有的股權由20%上升至48%。上述交易還有待獲得相關監管部門批准，最快預計明年第1季可完成。

整體來看，凱雷急於出售股權出於業績壓力，今年第3季凱雷財報顯示營收為7.77億美元，低於分析師平均預期的8億美元，且淨利為8130萬美元，較上年同期大跌71%。

事實上，從公開資料顯示，麥當勞與凱雷在中國的合作從六年前開始。2017年8月，麥當勞與中信資本、中信股份和凱雷投資集團成立合資公司，取名「金拱門」。

其中，中信集團在該公司持有共52%的控股權，而凱雷集團和麥當勞則分別持有28%和20%的股權。

短短六年時間，麥當勞中國在2022年就已超額完成在中國的開店計畫，於隔年第3季財報還顯示，中國已成為麥當勞的第二大市場，其在中國的門市已達5582家，2022年同期為4905家，僅一年時間內淨增長就達677家，餐廳總數更較2017年翻倍。

據悉，麥當勞在中國的目標是到2028年開設超過1萬家餐廳。