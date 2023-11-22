我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

凱雷18億美元賣光中國麥當勞持股 持股6年回報率6.7倍

記者謝守真／綜合報導
凱雷集團以約18億美元的價格，向麥當勞全球出售其所持麥當勞中國業務的全部股權。（本報資料照片）
凱雷集團以約18億美元的價格，向麥當勞全球出售其所持麥當勞中國業務的全部股權。（本報資料照片）

私募股權基金凱雷集團（Carlyle Group）同意以約18億美元的價格，向麥當勞全球（下稱「麥當勞」）出售其所持麥當勞中國業務的全部股權，其持股六年投資回報率達6.7倍。麥當勞在此收購交易後，其持股將增至48%，以中信資本為主的中信聯合體將繼續持有剩下的52%，維持控股地位。

據彭博報導，擁有麥當勞中國28%股權的凱雷集團與麥當勞交易公告在20日宣布，但未提到成交的價格。

不過，知情人士透露，本次麥當勞對凱雷持股收購的出價，比稍早之前凱雷的出售計畫還高。

麥當勞此前曾宣布，向凱雷收購其所持麥當勞中國的股權，完成後，麥當勞對中國的業務持有的股權由20%上升至48%。上述交易還有待獲得相關監管部門批准，最快預計明年第1季可完成。

整體來看，凱雷急於出售股權出於業績壓力，今年第3季凱雷財報顯示營收為7.77億美元，低於分析師平均預期的8億美元，且淨利為8130萬美元，較上年同期大跌71%。

事實上，從公開資料顯示，麥當勞與凱雷在中國的合作從六年前開始。2017年8月，麥當勞與中信資本、中信股份和凱雷投資集團成立合資公司，取名「金拱門」。

其中，中信集團在該公司持有共52%的控股權，而凱雷集團和麥當勞則分別持有28%和20%的股權。

短短六年時間，麥當勞中國在2022年就已超額完成在中國的開店計畫，於隔年第3季財報還顯示，中國已成為麥當勞的第二大市場，其在中國的門市已達5582家，2022年同期為4905家，僅一年時間內淨增長就達677家，餐廳總數更較2017年翻倍。

據悉，麥當勞在中國的目標是到2028年開設超過1萬家餐廳。

麥當勞 投資

上一則

人民幣延續升勢 「三價合一」達陣

下一則

百度Q3賺48.4億美元 線上營銷服務和串流媒體服務增長

延伸閱讀

凱雷退出麥當勞中國業務 持股6年投報率高達6.7倍

凱雷退出麥當勞中國業務 持股6年投報率高達6.7倍
麥當勞和Crocs 全球聯手合作推系列產品 獨具匠心設計讓粉絲熱情再次飆升

麥當勞和Crocs 全球聯手合作推系列產品 獨具匠心設計讓粉絲熱情再次飆升
麥當勞和Crocs全球聯手合作推系列產品，獨具匠心設計讓粉絲熱情再次飆升

麥當勞和Crocs全球聯手合作推系列產品，獨具匠心設計讓粉絲熱情再次飆升
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

熱門新聞

分析師警告，美債殖利率最近降得太猛，且下周遇上感恩節假期交易時間縮短，債市波動可能加劇。圖／路透

美債殖利率為何猛降？伊爾艾朗：波動加劇宜繫好安全帶

2023-11-18 12:26
消息人士透露，通用汽車已收購特斯拉的超大型壓鑄技術供應商TEI。路透

打不贏就買下來 通用傳收購特斯拉一體化壓鑄技術供應商

2023-11-15 15:26
美國零售商今年黑色星期五檔期商品若大打折扣，一大因素是中國製造商產能過剩，正積極以折扣價外銷海外。（路透）

黑五買iPhone可能划算？巴隆：拜中國輸出通縮之賜

2023-11-17 06:42
聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

歐美英通膨陡降、利率見頂 這波升息給央行5大教訓

2023-11-15 07:56
美國經濟仰賴消費力道抵禦衰退，但較富有的美國人，在黑色星期五的購物旺季前夕減少花費，是令人憂心的徵兆。(美聯社)

美經濟是否邁向衰退 得看富人黑五購物力道

2023-11-21 08:40
沃爾瑪（Walmart）執行長董明倫。（美聯社）

沃爾瑪CEO：美國未來幾個月將出現通縮

2023-11-17 06:27

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職