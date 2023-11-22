我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

台積電擬在日本熊本蓋第3座晶圓廠 規畫切入3奈米製程

財經新聞組／綜合報導
傳台積電正考慮在日本熊本蓋第三座晶圓廠，以3奈米製程切入。（路透）
傳台積電正考慮在日本熊本蓋第三座晶圓廠，以3奈米製程切入。（路透）

媒體報導，知情人士透露，台積電正考慮在日本熊本蓋第三座晶圓廠，以3奈米製程切入，有望讓日本成為全球半導體製造重鎮。

本報系經濟日報報導，針對相關傳聞，台積電21日回應，公司全球製造版圖擴張策略是基於客戶需求、商機、營運效率、政府支持程度以及經濟成本考量。台積電持續透過必要的投資，支持客戶需求，並因應半導體技術長期需求的結構性增長。目前正專注評估在日本設置第二座晶圓廠的可能性，沒有更多可分享的資訊。

彭博資訊報導，台積電已告知供應鏈合作夥伴，正考慮在熊本興建第三座廠，代號「Fab-23第三期工程」，但開工時間不清楚。

集邦分析師喬安（Joanne Chiao）指出，日本在晶片材料和機械的專業，成為吸引台積電擴張的因素之一。日本也將受惠於台積電設廠，東京當局打造當地半導體生態系的速度快於華府，除了台積電，也成功拉到美光、三星和力積電赴日投資，當局也正協助當地的Rapidus在北海道興建2奈米晶片廠。

由於日本官方大力支持，台積電熊本首座新廠資本支出已從70億美元拉升至86億美元，日本經濟產業省先前在去年6月拍板補助4760億日圓（約35億美元），換算日本政府補助金額占比達40%。

媒體報導，日本官方後續擴大補助計畫定案後，台積電規畫在第一座工廠附近蓋第二座晶圓廠，外傳最快2025年開始將引進極紫外光（EUV）機台，生產7奈米以下製程。

知情人士表示，台積電最初規畫在日本設立製造據點時，初步藍圖就涵蓋多座工廠，儘可能提高熊本園區所需興建相關設施的效益，台積電甚至可能興建第四座廠，但因為缺地，可能坐落在熊本縣北部。

此外，英特爾明年最新Lunar Lake平台相關內部設計資料流出，破天荒把中央處理器（CPU）委由台積電以3奈米製程代工，讓台積電首度迎來業界期盼多年的英特爾主流筆電平台CPU大單，加計原本已談妥的Lunar Lake的繪圖處理器（GPU）、高速IO（PCH）晶片等合作，台積電通吃英特爾明年關鍵平台主要晶片訂單，營運動能俏。

台積電 日本 晶片

上一則

百度Q3賺48.4億美元 線上營銷服務和串流媒體服務增長

延伸閱讀

看好AI、PC和伺服器題材 分析師建議買進戴爾

看好AI、PC和伺服器題材 分析師建議買進戴爾
降低軍用晶片對台依賴 英特爾可望享有美政府更多補助

降低軍用晶片對台依賴 英特爾可望享有美政府更多補助
路透：英特爾已決定擱置越南擴廠計畫

路透：英特爾已決定擱置越南擴廠計畫
英特爾降低軍用晶片對台依賴 可望享數十億美元政府補助

英特爾降低軍用晶片對台依賴 可望享數十億美元政府補助

熱門新聞

分析師警告，美債殖利率最近降得太猛，且下周遇上感恩節假期交易時間縮短，債市波動可能加劇。圖／路透

美債殖利率為何猛降？伊爾艾朗：波動加劇宜繫好安全帶

2023-11-18 12:26
消息人士透露，通用汽車已收購特斯拉的超大型壓鑄技術供應商TEI。路透

打不贏就買下來 通用傳收購特斯拉一體化壓鑄技術供應商

2023-11-15 15:26
美國零售商今年黑色星期五檔期商品若大打折扣，一大因素是中國製造商產能過剩，正積極以折扣價外銷海外。（路透）

黑五買iPhone可能划算？巴隆：拜中國輸出通縮之賜

2023-11-17 06:42
聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

歐美英通膨陡降、利率見頂 這波升息給央行5大教訓

2023-11-15 07:56
美國經濟仰賴消費力道抵禦衰退，但較富有的美國人，在黑色星期五的購物旺季前夕減少花費，是令人憂心的徵兆。(美聯社)

美經濟是否邁向衰退 得看富人黑五購物力道

2023-11-21 08:40
沃爾瑪（Walmart）執行長董明倫。（美聯社）

沃爾瑪CEO：美國未來幾個月將出現通縮

2023-11-17 06:27

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職