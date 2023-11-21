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熱錢狂湧 匯率連6升 台幣躍最強亞幣

記者陳美君／綜合報導
新台幣匯率近期走勢
新台幣匯率近期走勢

美國消費者物價指數、生產者物價指數等漲幅均低於市場預期，顯示美國通膨正在退燒，市場研判聯準會升息循環告終，明年將大幅降息，激勵熱錢持續流入台灣，新台幣匯率20日勁升1.98角，收31.658元，連六升並創逾三個半月新高，累計升幅高達6.94角。

匯銀主管指出，熱錢連日來湧入台灣等亞洲新興市場，新台幣匯率連六天以來升值幅度高達2.19%，超越台灣主要貿易對手國貨幣韓元、日圓、人民幣與星元，登上「最強亞幣」寶座。

展望後市，匯銀主管指出，短期內先看新台幣匯率31.5元關卡是否會被攻破，若升破31.5元，匯價將進一步挑戰31.2元。

匯銀主管指出，熱錢昨天持續匯入逾9億美元，激勵新台幣匯率盤中一度狂升2.28角，最多升抵31.628元，最後在中央銀行進場調節下，升值金額縮至1.98角、以31.658元報收，央行大戰熱錢，匯市總成交量擴大至18.37億美元。

匯銀主管表示，近四個交易日以來，熱錢累計匯入金額估計已達40億美元。相較於熱錢蜂擁入台、使新台幣匯率激升，台股20日收盤僅小幅上漲1點，但外資單日買超金額仍達台幣91.2億元（約2.9億美元）。

證交所統計顯示，外資連6日買超台股，累計買超金額超過台幣1300億元（約41.27億美元），這顯示近期滾滾入台的熱錢，確實是衝著台股而來。

回顧過去六個交易日，主要亞幣對美元全數翻升，其中，新台幣匯率累計升值2.19%，超越韓元的1.95%、日圓的1.66%，人民幣的1.62%以及星元的1.45%。

匯銀主管說，近期新台幣匯率漲勢驚人，央行也頻頻進場買進美元、抑制新台幣匯率升勢，但因主要亞幣同方向變動，央行進場只為緩和新台幣匯率的升幅、未有扭轉新台幣匯率升勢的意圖。

匯銀主管指出，近期外資均預期Fed將在明年6月啟動降息循環，瑞銀預測，Fed明年將降息275個基點，預計到2024年底，聯邦基金利率將降至2.5%至2.75%間，到2025年初，最終利率將降至1.25%。

主要貨幣20日對美元升貶幅
主要貨幣20日對美元升貶幅

匯率 台股 央行

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