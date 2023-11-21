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小米Q3賺48億人民幣 盧偉冰：電動車明年上半年量產

記者黃雅慧／綜合報導
小米集團第3季業績創歷史新高。（路透資料照片）
小米集團第3季業績創歷史新高。（路透資料照片）

小米集團20日公布第3季業績顯示，營收人民幣708.9億元（約98.9億美元），年增0.6%；淨利人民幣48.74億元（約6.8億美元），去年同期虧損人民幣14.76億元，實現虧轉盈。期內整體毛利率達到22.7%，創歷史新高。

小米股價近半月大漲50%，外界期待小米財報帶來驚喜。特別是即將推出的首款電動車為關注焦點。

小米集團合夥人、總裁盧偉冰在業績會議上回應表示，明年上半年小米汽車量產目標不變，接下來會進行第二次冬測，並且透露小米汽車研發人員在3000人左右。

小米財報顯示，受智慧電動汽車業務研發開支帶動，第3季研發開支提升至人民幣50億元，年增22.0%。

小米表示，第3季繼續高效執行核心經營策略「規模與利潤並重」。其中「智慧手機業務」及「IoT與生活消費產品」毛利率均創新高，分別為16.6%及17.8%，較去年同期增長7.7個百分點及4.3個百分點。

根據小米財報顯示，上季庫存為近11季以來最低水位，整體存貨金額為人民幣368億元，年減30.5%。

在手機業務上，小米全球智慧手機第3季出貨量為4,180萬支，年增4%、季增27%，在全球智慧手機市場市占率提升至14.1%。

第3季智慧手機業務收入為人民幣416.49億元，年減2%，主因在於平均售價（ASP）有所下降，由第2季每部人民幣1112.2元降至人民幣997元，減少10.4%。而ASP減少主要是由於拉丁美洲、非洲及中東等ASP較低的新興市場的出貨量增長。

在IoT與生活消費產品方面，該業務收入為人民幣206.73億元，年增8.5%。主要是平板、掃地機器人及智慧大家電收入增加，部分被智慧電視及筆電收入減少所抵銷；互聯網服務收入為人民幣77.56億元，年增9.7%，主要是由於廣告業務收入增加。

小米 利率 新興市場

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