MSCI中國指數 外資喊漲15%

外資機構近來陸續「唱多」中國A股，稱看好經濟發展前景，目前是布局中國資產的窗口期，A股估值具有一定吸引力，維持2024年「增持」立場。

其中，瑞銀、高盛 預期2024年MSCI中國指數分別有上漲15%及12%的空間。

中國證券報報導，由於A股估值處於歷史低點，以及中國經濟情勢改善，推動企業獲利回升，高盛等外資機構將維持對A股的高配建議。其中，高盛首席中國股票策略師劉勁津表示，受每股盈餘成長及估值因素驅動，其預期MSCI中國指數與滬深300指數在2024年將分別上漲12%以及16%。

除高盛外，摩根大通 等機構同樣認為，陸股估值位於偏低位置，對海外投資 者具有較大吸引力。瑞銀則預估明年MSCI中國指數有15%的上漲潛力，又以互聯網為首選產業。

此外，不只估值具有吸引力，高盛首席中國經濟學家閃輝分析，投資將是2024年中國經濟成長的重要貢獻因素，尤其在財政金融政策支持下，2024年中國基礎建設投資成長率可望加快。

而瑞銀「2024年-2025年中國經濟展望」報告則認為，2024年中國消費與服務業將延續復甦趨勢。預計2024年居民實際收入將持續好轉，推動消費成長。