我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夫妻當眾3P Taco Bell洛杉磯門市爆關門開性愛趴

白男持步槍掃射 俄亥俄州沃爾瑪1死3傷

MSCI中國指數 外資喊漲15%

記者謝守真／綜合報導

外資機構近來陸續「唱多」中國A股，稱看好經濟發展前景，目前是布局中國資產的窗口期，A股估值具有一定吸引力，維持2024年「增持」立場。

其中，瑞銀、高盛預期2024年MSCI中國指數分別有上漲15%及12%的空間。

中國證券報報導，由於A股估值處於歷史低點，以及中國經濟情勢改善，推動企業獲利回升，高盛等外資機構將維持對A股的高配建議。其中，高盛首席中國股票策略師劉勁津表示，受每股盈餘成長及估值因素驅動，其預期MSCI中國指數與滬深300指數在2024年將分別上漲12%以及16%。

除高盛外，摩根大通等機構同樣認為，陸股估值位於偏低位置，對海外投資者具有較大吸引力。瑞銀則預估明年MSCI中國指數有15%的上漲潛力，又以互聯網為首選產業。

此外，不只估值具有吸引力，高盛首席中國經濟學家閃輝分析，投資將是2024年中國經濟成長的重要貢獻因素，尤其在財政金融政策支持下，2024年中國基礎建設投資成長率可望加快。

而瑞銀「2024年-2025年中國經濟展望」報告則認為，2024年中國消費與服務業將延續復甦趨勢。預計2024年居民實際收入將持續好轉，推動消費成長。

高盛 投資 摩根大通

上一則

中國LPR按兵不動 專家：符合預期

下一則

郵輪中心開港 平潭旅遊新時代 探索台海兩岸航線

延伸閱讀

外國買主去哪了？美國公債正處於供需重大改變期

外國買主去哪了？美國公債正處於供需重大改變期
2024大選 專家：小問題會致大影響

2024大選 專家：小問題會致大影響
2024年事業運大爆發「4生肖」職場如意 第1名將衝上高峰

2024年事業運大爆發「4生肖」職場如意 第1名將衝上高峰
憂心地緣政治緊張 美國一檔聯邦退休基金將排除投資中港股

憂心地緣政治緊張 美國一檔聯邦退休基金將排除投資中港股

熱門新聞

分析師警告，美債殖利率最近降得太猛，且下周遇上感恩節假期交易時間縮短，債市波動可能加劇。圖／路透

美債殖利率為何猛降？伊爾艾朗：波動加劇宜繫好安全帶

2023-11-18 12:26
消息人士透露，通用汽車已收購特斯拉的超大型壓鑄技術供應商TEI。路透

打不贏就買下來 通用傳收購特斯拉一體化壓鑄技術供應商

2023-11-15 15:26
美國零售商今年黑色星期五檔期商品若大打折扣，一大因素是中國製造商產能過剩，正積極以折扣價外銷海外。（路透）

黑五買iPhone可能划算？巴隆：拜中國輸出通縮之賜

2023-11-17 06:42
聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

歐美英通膨陡降、利率見頂 這波升息給央行5大教訓

2023-11-15 07:56
美國銀行對基金經理人的調查顯示，基於對利率將在2024年下降的強烈信念，基金經理人對債券的看漲程度達全球金融危機以來最高。（美聯社）

美債要翻身了？Pimco：明年是投資美債的黃金期

2023-11-14 18:15
沃爾瑪（Walmart）執行長董明倫。（美聯社）

沃爾瑪CEO：美國未來幾個月將出現通縮

2023-11-17 06:27

超人氣

更多 >
除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行 還可把現金放進這三個地方
明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國
年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常

年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常
「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子
拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮