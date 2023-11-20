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台積明年有望開門紅 挑戰最旺Q1

記者尹慧中／綜合報導
台積電明年首季營運有望淡季不淡，挑戰歷年最旺的第一季。圖為台積電創辦人張忠謀（右）與妻子張淑芬（左）結束APEC經濟領袖會議行程，搭機返台。(記者葉信菉／攝影)
台積電明年首季營運有望淡季不淡，挑戰歷年最旺的第一季。圖為台積電創辦人張忠謀（右）與妻子張淑芬（左）結束APEC經濟領袖會議行程，搭機返台。(記者葉信菉／攝影)

台積電在蘋果、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）等三大客戶訂單源源不絕帶動下，不僅搭上消費性產品市場回溫列車，更在AI／高速運算（HPC）浪潮下奪得先機，明年首季營運有望淡季不淡，法人估季減幅度僅中個位數百分比（6%至8%），單季新台幣營收有機會超過5700億元，挑戰歷年最旺的第一季。

對法人預估的財務數據，台積電回應，公司通常會在每年元月的法說會上，對當年度業務展望發表評論。

法人看好，台積電明年首季淡季不淡態勢幾乎底定，主要驅動力在於5奈米家族產能利用率維持高檔，以及3奈米營收貢獻，特別是主力大客戶蘋果包下台積電3奈米首批產能穩定放量，有利明年產品均價（ASP）可望維持與今年第四季相當。

整體來看，台積電明年首季產品均價估計僅季減0.05%，意味就算其餘成熟製程需求不振，其先進製程營收與獲利將為傳統淡季帶來強勁支撐。

另一方面，高速運算需求熱度延續，而且新增應用新品，也為台積電明年首季傳統淡季帶來暖流。業界推測，輝達既有高階產品以及L20／H20產品新增備貨需求，特別是採用Hopper架構的HGX H20版本為了實現算力效率，終端採購必須備足五倍的量並串連才能達成，有效帶動需求，相關量能將在明年農曆年前擴大。

此外，超微執行長蘇姿丰先前已在投資人電話會議上預告，旗下新款AI晶片「MI300」系列等資料中心GPU明年挹注營收將逾20億美元，相關晶片也將委由台積電生產。

業界看好，超微MI300X系列歷經調整後，有望如期在今年內搭配系統夥伴開始小量出貨，隨著先進封裝產能充沛，有助超微明年相關AI／HPC晶片市占率雙位數成長，同步帶旺台積電。

即便台積電尚未釋出明年首季展望，法人看好，在蘋果、超微、輝達等三大客戶訂單源源不絕挹注下，台積電明年首季美元營收估僅季減6%至8%，換算單季營收可逾180億美元、達新台幣5700億元以上。

若匯率仍處於有利狀態，台積電美元轉換新台幣營收有機會收斂季減幅度，且不論美元或新台幣營收皆有望為歷年最旺的第一季，2024年業績可望逐季揚升。

台積電 輝達 晶片

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