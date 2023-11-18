涉違法銷中國 應材傳遭美國調查

應材傳遭美國刑事調查，因該公司可能在沒有出口許可證的情況下，輸出數億美元的設備給中芯。（路透）

美國最大半導體設備製造商應用材料（Applied Materials）上季獲利與營收都高於市場預估，本季營收展望也超乎分析師預期。但財報利多仍不敵該公司據傳正遭美國刑事調查的利空，股價於17日美股早盤大跌逾5%。

路透引述三位知情人士報導，美國最大半導體製造設備供應商應用材料（Applied Materials）正遭美國刑事調查，因該公司可能在沒有出口許可證的情況下，輸出數億美元的設備給中芯，目前無法確定應材是否違法，也不清楚調查是否會導致指控。

消息來源透露，應材被發現利用先出口到南韓子公司的方式，重複地銷售製造設備給中芯。時間是在2020年12月商務部 將中芯列入限制出口的實體清單之後開始，接著在2021年、2022年都有類似操作。

美國基於國安考量，限制對中國出口先進晶片 以及晶片製造設備。司法部 和商務部今年稍早成立特別工作小組，調查並起訴違反出口管制的犯罪行為。

彭博分析師估算，若美國對應材施加限制，可能影響應材約5%的營收，由於該公司對中國的銷售和其他同業相當，制裁衝擊可能類似，長期影響不大。

同時，應材16日盤後公布，止於10月29日的年度第4季淨銷售比去年同期下滑0.4%至67.2億美元，經調整後每股盈餘2.12美元，經調整後毛利率為47.3%，均優於預期。

其中，半導體系統部門上季淨銷售年減3.1%至48.8億美元，應用全球服務事業淨銷售則成長3.6%到14.7億美元，顯示相關市場部門淨銷售年增19%至2.803億美元，也都高於分析師預測。