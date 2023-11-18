海外基金上月大買中國債 達422億人民幣

彭博彙編的數據顯示，10月海外資本對人民幣計價債券的買入規模達到人民幣422億元。( 路透資料照片)

在中國經濟逐步回升、政府積極支持舉動以及美國聯準會 升息壓力減弱等多重因素影響下，海外基金加大力度買入人民幣債券 。彭博彙編的數據顯示，10月海外資本對人民幣計價債券的買入規模達到人民幣422億元（58億美元），創下過去四個月以來新高，海外投資 者對於人民幣資產的信心有所恢復。

10月海外資本大買人民幣債券，包括約人民幣123億元的政府債券，及逾人民幣290億元的政策性銀行債券。政策性銀行債券主要由國家開發銀行、農業發展銀行和進出口銀行發行。

最新公布的官方統計數據顯示，10月社會消費品零售總額年增7.6%，優於路透對經濟學家調查預測的7%，也高於9月的5.5%。10月規模以上工業增加價值年增4.6%，略高於預期的4.4%和9月的4.5%，創下4月以來的最快成長速度。

荷蘭國際集團區域研究主管卡內爾評價稱，情況正在朝著更積極的方向發展，這將為中國實現全年5%的GDP成長目標帶來更大確定性。此外，中國政府的支持措施可能也改善了市場信心。包括近期進行了2000年以來首度進行年內調整預算，並增加發行為地方政府提供經濟刺激的人民幣1兆元特別國債。國際貨幣基金組織（IMF）最近上調了對中國的經濟成長預期，同時也在報告中強調，預計中國政府未來幾個月將有進一步的支持舉措，包括提振對製造業和基礎設施的投資。

除內部因素外，先前因美國聯準會持續維持高利率環境，人民幣及人民幣債券吸引力也因而受到影響。在美國通膨近期逐步穩定，市場越來越押注聯準會可能放寬貨幣政策之後，外資也將更多目光投向人民幣資產。