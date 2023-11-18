彭博：中國打「友善牌」 台幣利多 優於其他亞幣

彭博資訊策略師指出，北京向華府打出「友善牌」，是新台幣利多，預期新台幣將延續近期漲勢。(本報資料照片)

彭博資訊策略師指出，北京向華府打出「友善牌」，是台幣利多，預期台幣將延續近期漲勢，且到2024年初時表現都可能優於其他亞洲貨幣 。

彭博策略師指出，台幣匯價助攻動能在於：中國大陸國家主席習近平來美出席亞太經合組織（APEC）會議，於當地時間15日晚間出席一場晚宴致詞時說，中國「願意和美國做朋友」，不跟任何國家打仗。

彭博分析，交易員迅速增持台幣看多部位，選擇權成交量至少三個月來首次超過30億美元。此外，台灣的無本金交割遠期外匯（NDF）16日在全球表現最為活躍，罕見地展現對台幣的支持。

全球資金本月來一直在重回台股，台幣的樂觀前景將有助留住這些資金。同時台灣政壇「藍白合」也提高了外國投資 人對兩岸關係緩和的希望。泰京銀行策略師認為，展望未來的兩岸風險，若國民黨和民眾黨贏得明年選舉，也將真正同時提振亞洲貨幣。

即期和一年期台幣之間價差已經趨平，但尚未達到2021年初的極端水準。

台幣另一支撐為美國經濟趨弱，聯準會（Fed）可能停止升息，導致美元貶值。由於美國製造業和就業數據透露經濟減弱跡象，美債殖利率 16日下跌，導致美元指數偏弱震盪，亞洲貨幣17日盤中普遍走揚，台幣兌美元匯率本周升幅為一年來最大。

RBC Dominion證券公司策略師戴維斯說，美國本周公布弱於預期的10月消費者物價指數（CPI）報告後，市場風險偏好出現重大轉變，美債殖利率下跌趨勢，促使投資人尋求低階股票或其他風險資產機會。