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微軟自研AI晶片 台積操刀 首款產品「Maia」亮相

編譯黃淑玲、記者尹慧中／綜合報導
微軟首款自研AI晶片「Maia」問世，採台積電5奈米製程生產。（圖：微軟提供）
微軟首款自研AI晶片「Maia」問世，採台積電5奈米製程生產。（圖：微軟提供）

微軟15日宣布，首款自研AI晶片「Maia」問世，意味這家全球第二大雲端服務供應商（CSP）也加入自行開發AI晶片行列；微軟並推出雲端運算處理器「Cobalt」，將與Maia一起在明年初首度部署到微軟的部分資料中心使用，兩款新晶片都採台積電5奈米生產，挹注台積電先進製程訂單熱轉。

全球AI熱潮持續延燒，雲端服務供應商投入自研AI晶片成為趨勢，亞馬遜、Google都已有產品問世，Meta也積極投入，身為全球雲端服務供應商二哥的微軟不落人後，15日在年度Ignite開發者大會上發表首款AI自研晶片Maia。

這些雲端服務供應商的自研AI晶片都不會對外販售，全數用於自家產品，但因四大雲端服務供應商已占全球市場半壁江山，商機依舊相當龐大。法人看好，除了Google找三星代工晶片之外，其餘主要雲端服務供應商的AI自研晶片都會由台積電操刀，讓台積電成為此波雲端服務供應商投入AI自研晶片熱潮當中受惠最大的業者。

台積電一貫不評論單一客戶產品與接單訊息，16日截稿前對相關外電報導也無評論。法人看好，隨著微軟新晶片推出，台積電營收貢獻最大的5奈米家族的產能利用率有望維持高檔。

台積電先前法說會統計顯示，今年第3季5奈米製程出貨占比達37%，貢獻最大。台積電為全球首家於2020年開始量產5奈米的晶圓廠，近年陸續推出N4、 N4P、 N4X和N5A等技術，持續強化其5奈米家族能量。

外電報導，微軟規畫，Maia是專門設計用來運算大型語言模型，「訓練」AI模型與AI服務的「推論」，作為其月收30美元的AI助手「Copilot」基礎，並讓微軟Azure雲端客戶能製作客製化的AI服務，作為輝達晶片的替代選擇。

微軟監督Azure晶片部門的副總裁博卡爾說，微軟已在Bing搜尋引擎與Office AI產品測試Maia晶片，迄今都仰賴輝達晶片訓練GPT模型的合作夥伴OpenAI，也正在測試。

微軟雲端與AI事業群執行副總裁古利亞表示，明年微軟客戶在使用Bing、微軟365、Azure OpenAI服務時，將能體驗到Maia的效能。

微軟積極發展AI自研晶片之際，公司強調明年也將提供採用輝達（NVIDIA）和超微（AMD）最新版旗艦晶片的雲端服務給Azure客戶，延續既有的合作關係。

至於雲端運算處理器Cobalt是採用安謀（Arm）架構的中央處理器（CPU），擁有128顆運算核心，運算能力可與英特爾和超微（AMD）比擬，而且是以智慧手機等裝置的晶片設計開發，更加節能，以挑戰主要雲端對手亞馬遜。

微軟推出首款自研AI晶片　資料來源：外電、採訪整理
微軟推出首款自研AI晶片　資料來源：外電、採訪整理

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