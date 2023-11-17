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中國一線城市房價 10月轉跌 專家：和政策較克制有關

財經新聞組／綜合報導
路透根據中國統計局數據測算，中國10月70城新房價格指數按年下跌0.1%，按月下跌0.3%，二者均為連續4個月下降。（中新社）
路透根據中國統計局數據測算，中國10月70城新房價格指數按年下跌0.1%，按月下跌0.3%，二者均為連續4個月下降。（中新社）

中國國家統計局16日發布，10月中國大中城市房價持續調整，其中一線城市房價轉跌。10月份，房價環比下跌的城市數量小幅增加。

中新社報導，10月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比下降城市分別有56個和67個，均比上月增加2個；新建商品住宅和二手住宅價格環比上漲的城市數量降至11個和2個。當月，一線城市新房和二手房價環比均轉跌。

國家統計局城市司高級統計師沈贇指出，10月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為下降0.3%，其中北京、廣州和深圳環比分別下降0.4%、0.7%和0.5%，上海環比上漲0.2%；二手住宅環比由上月上漲0.2%轉為下降0.8%。 　　

58安居客研究院院長張波認為，從數據來看，目前一線城市房地產市場復蘇進程出現一定波折，這和一線城市相關政策依然較為克制有關。目前深圳、北京的外圍區域、上海五大新城等都沒有出台限購明顯放鬆的政策，這也導致二手房成交量在9月上升後，10月總體價量下行的壓力增大，房價後續上升的動力偏弱。 　　

二、三線城市房價持續調整。沈贇指出，10月份，二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.2%；二手住宅環比下降0.5%。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別下降0.5%和0.6%。 　　

對於10月份大中城市的房價走勢，廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析稱，中秋十一假期外出人數創新高，買房情緒下降。10月份，全國商品房銷售面積環比降幅較大，對房價的支撐力度下降。他指出，開發商大都在中秋十一假期加大折扣賣房力度，多數開發商推出「一口價」、「特價房」等，一方面是為了去尾貨，另一方面也是為了衝刺年底業績。這也帶來房價的整體走降。

房價 北京 房地產

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