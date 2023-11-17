聯想Q3淨利劇減53% 將推AI電腦搶商機

全球最大個人電腦（PC）大廠聯想集團16日公布第3季財報，單季營收144.1億美元，年減15.68%；淨利2.492億美元，年減53.95%。聯想集團董事長楊元慶在公司內部信中表示，目前個人電腦市場已經觸底，反彈在即。

新冠疫情的爆發帶來了企業和個人電子產品銷售激增，然而，隨著供應開始超過需求，去年全球PC市場就開始萎縮。路透分析，這家全球最大的PC製造商因繼續消化在新冠大流行期間累積的過剩庫存，連續第五季出現銷量下滑。

研究機構Canalys的數據顯示，2023年第2季全球個人電腦出貨量下降7%，去年第4季出貨量下降超過30%，最近幾季下降速度已有所放緩。

據財報，聯想非PC業務占比超過四成，較去年同期提升近三個百分點。聯想個人電腦出貨量在全球市占率近24％，維持全球第一。

香港智通財經報導，聯想集團董事長楊元慶在公司內部信中表示，目前個人電腦市場已經觸底，反彈在即。公司將如期推出人工智慧 電腦等新一代人工智慧終端設備，為掌握新一輪市場成長的機會做好充分的準備。

楊元慶日前在公司年度科技活動上提到，為了幫助提升個人電腦銷量，聯想計劃在明年下半年推出首款「人工智慧個人電腦」。他堅信，這種新的個人電腦類別，將為戶和客戶帶來價值，並推動新一輪的個人電腦銷售。

美國於10月17日宣布將禁止輝達 等公司設計的先進AI晶片 輸出到中國。楊元慶表示，聯想仍在評估美國對人工智慧晶片出口的新限制的影響，「美國新法規只限制高階 GPU（圖形處理器），特別是用於人工智慧訓練，但並不是所有的晶片」。

他指出，聯想與輝達在遊戲PC、工作站和高效能運算方面，有廣泛和全面的合作，這項業務不會受到影響。