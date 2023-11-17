華為推自家鴻蒙系統 下季拋棄安卓 新版本將取消兼容策略

為應對美國制裁，華為 近年致力開發軟硬體產品突圍，並推出自家的「鴻蒙」（Harmony）作業系統，採取相容安卓 系統的策略。不過華為已開始全面拋棄安卓的進程。其中HarmonyOS NEXT版本預計到明年第一季將對所有開發者開放，屆時該系統不存在安卓開源（AOSP）程式碼，徹底拋棄與安卓的兼容性。

新浪科技報導，華為內部人士曾透露，鴻蒙OS相容安卓App 只是過渡方案，「讓開發者逐步遷移，也是照顧用戶的使用體驗」，該人士說，等待鴻蒙OS生態成熟後，華為將進行全面切換。

華為9月25日宣布全新HarmonyOS NEXT、鴻蒙原生應用全面啟動以來，已有金融、旅遊、社交等多個領域的企業和開發者陸續宣布加入鴻蒙生態。

今年10月，華為與中國國航進一步達成深化合作，國航App將率先啟動航空領域鴻蒙原生應用開發，預計於2023年12月15日前完成包含機票預訂、行程展示、航班動態、知音會員等功能在內的核心版本上線。

華為日前接連宣布與美團、去哪裡等網路企業以HarmonyOS為基礎進行產業創新、技術應用、商業發展等方面展開全面合作，啟動開發鴻蒙原生應用工作。

數據顯示，截至今年8月，鴻蒙生態設備數量超過七億台，已有220萬名開發者投入鴻蒙生態的開發。無論是設備數量，或是開發者數量，鴻蒙OS已經來到了一個臨界點。

面對企業和開發者，超過七億台的鴻蒙生態設備，是一個巨大的流量入口，不僅涵蓋手機，還涵蓋平板、手表、車機等各類終端，其中有著不小變現吸引力。

但挑戰同樣存在，企業和開發者需要基於鴻蒙OS的開發者工具單獨開發一個版本，需要同時開發和維護安卓版本、iOS版本和鴻蒙OS版本的App，需要額外投入人力、物力和財力。

除了開發者，使用者的切換也十分重要。目前華為應用程式商店的「HarmonyOS專區」擁有近百款應用，但未包含微信、支付寶等國民應用程式。