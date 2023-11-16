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京東Q3淨利潤年增逾33% 超出市場預期

記者黃雅慧、林茂仁／綜合報導
京東第三季財報顯示，淨利潤為人民幣79億元，年增逾33.1%，超出市場預期。（歐新社）
京東第三季財報顯示，淨利潤為人民幣79億元，年增逾33.1%，超出市場預期。（歐新社）

中國電商巨頭京東15日發布截至9月30日2023年第三季財報顯示，第三季收入為人民幣2477億元（約340.3億美元），年增1.7%；淨利潤為人民幣79億元，年增逾33.1%，超出市場預期的人民幣68億元。京東表示，通過持續提升供應鏈效率，能夠實現消費者得實惠、品牌和商家賺到錢、京東提質增效的「三方受益」模式。

京東第三季商品收入為人民幣1953億元，年減0.9%；服務收入人民幣524億元，年增12.7%。占整體收入的比例達到21.2%，首次超過20%。其中物流及其他服務收入年增19.3%。

京東第三季在非美國通用會計准則下的淨利潤為106億元人民幣（約15億美元），也超出市場預期。此外淨利潤率為4.3%，零售經營利潤率為5.2%。

京東表示，「春曉計畫」在第三季再次升級20項扶持商家舉措，帶動新商家入駐數量再創新高，三季度整體商家數量年增率保持三位數增長。

「第三季，我們取得了穩健的收入表現，並且利潤水平達到歷史新高，這主要得益於我們在價格競爭力和平台生態建設方面的主動努力及供應鏈優勢。」京東集團首席執行官許冉說。

雙11後首見高層異動

值得注意的是，京東同日宣布，京東CEO許冉將兼任京東零售集團CEO，並立即生效，原京東零售集團CEO辛利軍另有任用。

由於「雙11」購物節剛結束，京東就出現高層人事異動，引發外界聯想是不是賣不好被迫下台。

在剛過去的雙11大促中，京東依然主打「低價策略」。 雙11期間，京東直播間的觀看人數超過3.8億人次，也帶動了超過60個品牌銷售破人民幣10億元，近2萬個品牌成交額年增超過3倍。

今年以來，京東多次進行了人事調整。5月11日，當時任京東集團CEO的徐雷出於個人原因向公司辭職，CEO一職由當時京東集團的CFO許冉擔任。6月26日，京東物流在港交所發布公告，宣布京東物流CEO余睿因個人身體原因，已辭任執行董事、首席執行官及授權代表，由胡偉接任。

許冉稱，京東備受鼓舞地看到一系列主動努力所取得的進展，比如商家數量的進一步擴大，以及用戶購買行為的改善等。憑藉為用戶和業務合作夥伴創造價值的明確策略，以及著眼未來所進一步優化的價值主張，相信京東處於實現長期可持續增長的有利位置。

與此同時，京東旗下的京東物流也發布財報，京東物流第三季總收入為人民幣417億元，年增16.5%。通過供應鏈運營效率提升與成本優化，京東物流第三三季度利潤水平創新高，經調整後淨利潤達到8.4億元，年增89%，達到上市以來同期最好盈利水平。淨利潤增速在中國行業第一，營收增長行業第二。

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