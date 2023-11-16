人行放錢6000億人民幣 守護流動性

中國人民銀行本月中期借貸便利（MLF）單次淨投放人民幣6000億元，規模創2016年12月以來單月最大。（中新社資料照片）

中國人民銀行15日展開公開市場操作，本月中期借貸便利（MLF）單次淨投放人民幣6000億元（約824.4億美元），規模創2016年12月以來單月最大，釋放資金程度超出市場預期，堪比一次降準。

人行公告指出，本次操作是為維護銀行體系流動性合理充裕，對沖稅期高峰、政府債券 發行繳款等短期因素的影響，同時「適當供應中長期基礎貨幣」。專家認為，可能意味著短期降準機率下滑，但考慮到跨年的流動性壓力，仍不排除第4季有降息 降準可能。

人行15日展開人民幣1.45兆元中期借貸便利（MLF）操作，得標利率 為2.5%，與此前持平。而15日有人民幣8500億元MLF到期，據此計算，單日淨投放人民幣6000億元。

對於此次MLF操作，彭博報導，渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔稱，「流動性注入的水平超出了市場預期」。

第一財經報導，民生銀行首席經濟學家溫彬分析，MLF政策利率保持穩定下，本月貸款市場報價利率（LPR）報價預計維持不變。

且在MLF大幅超額續作背景下，短期降準的空間也被縮窄；香港經濟日報報導，中航信託宏觀策略分析師劉長江也指出，此次MLF釋放的資金量幾乎等同一次降準，短期降準機率下降。

不過劉潔表示，MLF注資規模接近降準25個基點，但考慮到10月數據顯示出新下行壓力，經濟需要更多的支撐，因此仍認為年底前有降準機會。

東方金誠亦指出，綜合考慮接下來信貸投放、特殊再融資債券發行及增發國債帶來的流動性需求等角度，年底前還有可能再降準約0.25個百分點。同時不排除降息，主要取決於宏觀經濟運行態勢及房市走向。