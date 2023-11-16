我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀夫人張淑芬逛聯合廣場 稱舊金山是第二喜歡的城市

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone問習「你認識這個年輕人嗎？」

人行放錢6000億人民幣 守護流動性

記者黃雅慧／綜合報導
中國人民銀行本月中期借貸便利（MLF）單次淨投放人民幣6000億元，規模創2016年12月以來單月最大。（中新社資料照片）
中國人民銀行本月中期借貸便利（MLF）單次淨投放人民幣6000億元，規模創2016年12月以來單月最大。（中新社資料照片）

中國人民銀行15日展開公開市場操作，本月中期借貸便利（MLF）單次淨投放人民幣6000億元（約824.4億美元），規模創2016年12月以來單月最大，釋放資金程度超出市場預期，堪比一次降準。

人行公告指出，本次操作是為維護銀行體系流動性合理充裕，對沖稅期高峰、政府債券發行繳款等短期因素的影響，同時「適當供應中長期基礎貨幣」。專家認為，可能意味著短期降準機率下滑，但考慮到跨年的流動性壓力，仍不排除第4季有降息降準可能。

人行15日展開人民幣1.45兆元中期借貸便利（MLF）操作，得標利率為2.5%，與此前持平。而15日有人民幣8500億元MLF到期，據此計算，單日淨投放人民幣6000億元。

對於此次MLF操作，彭博報導，渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔稱，「流動性注入的水平超出了市場預期」。

第一財經報導，民生銀行首席經濟學家溫彬分析，MLF政策利率保持穩定下，本月貸款市場報價利率（LPR）報價預計維持不變。

且在MLF大幅超額續作背景下，短期降準的空間也被縮窄；香港經濟日報報導，中航信託宏觀策略分析師劉長江也指出，此次MLF釋放的資金量幾乎等同一次降準，短期降準機率下降。

不過劉潔表示，MLF注資規模接近降準25個基點，但考慮到10月數據顯示出新下行壓力，經濟需要更多的支撐，因此仍認為年底前有降準機會。

東方金誠亦指出，綜合考慮接下來信貸投放、特殊再融資債券發行及增發國債帶來的流動性需求等角度，年底前還有可能再降準約0.25個百分點。同時不排除降息，主要取決於宏觀經濟運行態勢及房市走向。

利率 降息 債券

上一則

外資連十買 台積市值重返15兆台幣

下一則

京東Q3淨利潤年增逾33% 超出市場預期

延伸閱讀

瑞銀：明年衰退將迫Fed大幅降息

瑞銀：明年衰退將迫Fed大幅降息
瑞銀大膽預測美國明年降息275個基點 四倍於市場共識

瑞銀大膽預測美國明年降息275個基點 四倍於市場共識
中國央行稱金融風險整體收斂 銀行穩則金融穩

中國央行稱金融風險整體收斂 銀行穩則金融穩
人行：中國今年GDP增長料5%

人行：中國今年GDP增長料5%

熱門新聞

30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

2023-11-10 17:46
股市風水輪流轉，去年跌得慘兮兮的市場棄兒，可能搖身變成今年的市場㝩兒，輝達（Nvidia）就是最明顯的實例，今年來股價已飆漲逾237%，一掃去年股價腰斬的晦氣。（路透）

物極必反 今年股價慘跌的莫德納 明年比照Nvidia華麗轉身？

2023-11-11 07:50
輝達執行長黃仁勳親自到場致賀張忠謀。記者侯永全／攝影

黃仁勳赴台保密到家「張夫人來不及準備」蔡英文也壓力大

2023-11-09 14:58
聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

歐美英通膨陡降、利率見頂 這波升息給央行5大教訓

2023-11-15 07:56
散戶不再瘋炒迷因股，轉向擁抱指數基金之父柏格提倡的懶惰投資法，大買債券ETF進行長期投資。（路透）

迷因股退燒 散戶改採「懶惰」投資 債券正當道

2023-11-11 17:52
大摩經濟學家預測，由於通膨降溫，美國聯準會（Fed）將從明年年中開始大舉降息。受此影響，美國股債2024年的表現可望優於新興市場。　（美聯社）

公布明年展望報告 大摩預測Fed「這時」開始降息 美股債看多

2023-11-13 06:33

超人氣

更多 >
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」
習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵
「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來

「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來