外資連十買 台積市值重返15兆台幣

台股 權王台積電 15日股價持續反彈，終場收581元，上漲9元，漲幅1.57%，隨外資買盤擴大回補，市值重返新台幣15兆元大關達15.07兆元（約4671億美元）。

台積電先前受美股 表現不佳衝擊，市值在10月一度失守14兆元。隨美股回穩與美聯準會（Fed）釋出偏鴿訊號，11月以來股價走勢勢如破竹，月初市值先站回14兆元，不到兩周內又收復15兆元大關。

法人分析，台積電目前有兩大題材助威，首先是10月合併營收衝上2432.03億元，月增高達34.8%，表現出色；其次是提高季配息金額至每股3.5元，吸引更多長線大型資金進駐。

台積電昨日股價持續強勢，開盤最高衝上583元，一度上漲11元，終場以581元收市、上漲9元。統計近五個交易日台積電股價累計上漲5.44%。

籌碼面部分，外資15日擴大買超台積電2.6萬餘張，連續十個交易日買超，不過本土法人同步賣超，投信賣超683張且連續兩個交易日擴大賣超，自營商也轉為小幅賣超71張。外資法人回補買超是主要動能，賣方包含國泰、永豐金、台銀證券等本土券商名列前三大賣超。

法人指出，從台積電美元財測換算，估計今年營運高峰就在10月，隨客戶拉貨高峰過後，預期11與12月營收將低於10月。

法人分析，台積電10月營收成長，主要來自主力客戶蘋果新品推出，帶動3奈米產能利用率提升與出貨放大，不過後續動能仍看耶誕節前消費電子產品買氣而定，惟今年蘋果與非蘋主力客戶拉貨動能估計都已集中在10月，後續仍將逐步有季節因素影響。

台積電本季新台幣計算營收約介於6016億至6272億元，有望攀上今年單季高峰，從台積電10月新台幣營收達成率已超過38%來看，11、12月營收恐跌破2000億元，預估介於1792億至1920億元間，月減幅約介於21%至26.3%不等。