我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀夫人張淑芬逛聯合廣場 稱舊金山是第二喜歡的城市

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone問習「你認識這個年輕人嗎？」

騰訊前三季淨利 衝881億人民幣

記者黃雅慧／綜合報導

騰訊控股15日公布第三季財報顯示，單季營收人民幣1546億元（約212.4億美元），年增一成，連三季維持增長；淨利人民幣361.82億元，年減9％，基本每股純益人民幣3.83元。財報顯示，騰訊主要業務遊戲收入不如預期，但線上廣告銷售激增、「To B」業務也成為主要增長引擎。

累計今年前三季營收為4538億元，年增11%；前三季淨利達人民幣881.91億元，年增8%，基本每股純益為人民幣9.31元。

財報顯示，騰訊第三季遊戲業務整體收入達人民幣460億元，年增7%。其中，中國本土市場收入年增5%；海外市場收入為人民幣133億元，年增14%，且占總體營收近三成。整體表現有回暖趨勢，但力度不如市場預期。

騰訊方面表示，正將重心從發展空間較少的業務轉移至增長潛力更高的業務，且加大投資AI模型，為產品賦予新功能，並提升對內容和廣告的精準推薦能力。

值得注意的是，由於商業支付活動及視頻號帶貨技術服務費的增長，金融科技與企業服務第3季收入為人民幣520億元，年增16%，占總營收的34%，亦創歷史新高，且連續十季占比超30%。「To B」業務持續成為騰訊主要增長引擎和收入基本盤。

投資 AI

上一則

小米汽車目標3年賣90萬輛 傳明年2月開賣

下一則

外資連十買 台積市值重返15兆台幣

延伸閱讀

Meta與騰訊談成VR頭盔協議 臉書被禁14年後重返中國

Meta與騰訊談成VR頭盔協議 臉書被禁14年後重返中國
騰訊大股東南非報業集團 將再拋售持股

騰訊大股東南非報業集團 將再拋售持股
休班機師想關航機引擎 過堂不認罪 稱服用迷幻磨菇藥

休班機師想關航機引擎 過堂不認罪 稱服用迷幻磨菇藥
2023胡潤百富榜 鐘睒睒連三年登中國首富 馬化騰回第二

2023胡潤百富榜 鐘睒睒連三年登中國首富 馬化騰回第二

熱門新聞

30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

2023-11-10 17:46
股市風水輪流轉，去年跌得慘兮兮的市場棄兒，可能搖身變成今年的市場㝩兒，輝達（Nvidia）就是最明顯的實例，今年來股價已飆漲逾237%，一掃去年股價腰斬的晦氣。（路透）

物極必反 今年股價慘跌的莫德納 明年比照Nvidia華麗轉身？

2023-11-11 07:50
輝達執行長黃仁勳親自到場致賀張忠謀。記者侯永全／攝影

黃仁勳赴台保密到家「張夫人來不及準備」蔡英文也壓力大

2023-11-09 14:58
聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

歐美英通膨陡降、利率見頂 這波升息給央行5大教訓

2023-11-15 07:56
散戶不再瘋炒迷因股，轉向擁抱指數基金之父柏格提倡的懶惰投資法，大買債券ETF進行長期投資。（路透）

迷因股退燒 散戶改採「懶惰」投資 債券正當道

2023-11-11 17:52
大摩經濟學家預測，由於通膨降溫，美國聯準會（Fed）將從明年年中開始大舉降息。受此影響，美國股債2024年的表現可望優於新興市場。　（美聯社）

公布明年展望報告 大摩預測Fed「這時」開始降息 美股債看多

2023-11-13 06:33

超人氣

更多 >
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」
習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵
「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來

「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來