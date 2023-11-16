騰訊前三季淨利 衝881億人民幣

騰訊控股15日公布第三季財報顯示，單季營收人民幣1546億元（約212.4億美元），年增一成，連三季維持增長；淨利人民幣361.82億元，年減9％，基本每股純益人民幣3.83元。財報顯示，騰訊主要業務遊戲收入不如預期，但線上廣告銷售激增、「To B」業務也成為主要增長引擎。

累計今年前三季營收為4538億元，年增11%；前三季淨利達人民幣881.91億元，年增8%，基本每股純益為人民幣9.31元。

財報顯示，騰訊第三季遊戲業務整體收入達人民幣460億元，年增7%。其中，中國本土市場收入年增5%；海外市場收入為人民幣133億元，年增14%，且占總體營收近三成。整體表現有回暖趨勢，但力度不如市場預期。

騰訊方面表示，正將重心從發展空間較少的業務轉移至增長潛力更高的業務，且加大投資AI 模型，為產品賦予新功能，並提升對內容和廣告的精準推薦能力。

值得注意的是，由於商業支付活動及視頻號帶貨技術服務費的增長，金融科技與企業服務第3季收入為人民幣520億元，年增16%，占總營收的34%，亦創歷史新高，且連續十季占比超30%。「To B」業務持續成為騰訊主要增長引擎和收入基本盤。