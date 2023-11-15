台科技要角看明年市場：地緣政治威脅最大挑戰

2023年逐步進入尾聲，台灣科技業要角如何看待明年市場面臨的挑戰？宏碁董事長陳俊聖15日天表示，2024年最大挑戰是地緣政治緊張帶來的不確定性，現在的地緣政治威脅，已然超越了全球化所帶來的好處；鴻海 董事長劉揚偉則說，明年最需要觀察的三大影響因素，分別是貨幣政策、通膨，以及全球政經局勢。

陳俊聖昨出席「Yahoo財經投資趨勢高峰會」，訪談中談到明年最大挑戰，他直言是「不確定性」，尤其地緣政治緊張帶來的不確定性，已超過全球化帶來的好處，使得「家園經濟」（homeland economy）成為主流，這會顛覆全球供應鏈，必須做好準備、迎接浪潮。而宏碁沒有自己的製造工廠，與第三方製造商合作，目前課題是要學會並加深與在地供應商的合作，不只是與全球供應商合作而已。

針對PC產業市況，陳俊聖說，PC產業在5月最差的情況已經觸底了，而後需求有回到「正常季節水平」，但若與疫情 前2019年的數字相比，現在業績比較好一點，不過，當然比疫情時期差。

過去這一年AI （人工智慧）對人們日常生活帶來相當大的改變；從個人電腦產業的角度來看，陳俊聖認為，最大的變化會是使用模式，會從現行的「搜尋」轉變為「提問」。他說，有了生成式AI之後，未來人們的使用模式會變成「你向電腦提問，電腦在後台執行搜尋，並提取你所需要的內容，再組成符合用戶需求的一篇文章或者圖表。」這讓人們使用電腦的模式與過往大不相同。

出席同一場論壇的面板大廠群創董事長洪進揚則說，從公司角度來看，景氣循環時間變得愈來愈短，大量資金流動性讓整體周期更加難以預測，波動也因此變得更加劇烈。作為企業主，最困難的一點是如何讓企業更加彈性，克服每一次的衰退期，就他個人觀點來看，打破大企業內部的穀倉效應（意指過度分工、各自為政），打造一個具備共同願景的團隊，是挺過企業下坡的最好模式。

對於電視、筆電市場買氣仍難預測，洪進揚從兩個面向觀察。首先，從全球經濟而言，通膨、就業市場、升溫的地緣政治隱憂等因素，彼此互有關聯，這會讓民眾有疑慮，並打擊到產品需求，不過，從技術來看，數位化趨勢、數位轉型對民眾日常生活帶來改變，生成式AI也將是催化劑，這將會對電視、筆電市場帶來更多的機會與挑戰。

劉揚偉則在鴻海第三季法說會指出，展望第四季營運，下半年進入資通訊產業旺季，鴻海第四季業績可較第三季小幅成長，不過較去年同期小幅下滑，結果預估仍可較原先預期略佳。

展望明年，劉揚偉表示，需持續觀察貨幣政策、通膨、全球政經局勢等三大因素，明年經濟成長將會減緩，對資通訊展望採取中性看法。他說，鴻海明年鎖定智慧城市、智慧製造、智慧電動車等三大平台布局。