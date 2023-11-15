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中國穩房市砸1兆挺3大工程 盼刺激經濟成長

記者林茂仁／綜合報導
北京當局將推出兆元人民幣計畫穩房市；圖為福州市倉山區一處建案。（中新社）
北京當局將推出兆元人民幣計畫穩房市；圖為福州市倉山區一處建案。（中新社）

中國政府據悉擬最快於11月推出「三大工程」的具體實施計畫，為此提供的資金支持總規模將至少達到人民幣1兆元（人民幣，下同，約1400億美元），以期能助力穩定低迷的房地產市場，刺激經濟成長。

彭博報導，知情人士稱，中國央行考慮通過專項借款、抵押補充貸款(PSL)等政策工具，分階段通過政策性銀行提供中長期低成本資金，以支持「三大工程」建設，最終金額可能會發生變化。10月底舉行的中央金融工作會議上提出加快「三大工程」建設，即包括了保障性住房、城中村改造及平急兩用基礎設施。

上述人士因未被授權對外發表評論而不願具名。中國央行未立即予以置評。

經濟復甦緩慢，樓市需求疲弱難振，大陸政府正在持續加大政策支持力道，近期已經祭出多項財政刺激措施，包括增發1兆元國債、提高赤字、提前下達地方債新增限額等。此次又一輪1兆元的支持力度，將傳遞監管層在房地產危機遲遲未見改善情況下，堅決出手提振經濟的決心。

PSL在10月餘額約2.9兆元，本輪淨增幅若達到1兆元，其存量規模將超過2019年末的高位。這一工具於2014年設立，主要目的是通過政策性銀行提供資金來支持棚戶區改造項目，棚改項目曾幫助扭轉當時房地產市場的低迷局面，但後來因加劇了三四線城市的房地產泡沫而受到批評。

雖然政策迭出，但民間經濟活動仍整體低迷，10月信貸數據顯示，社會融資規模增量低於預期，成長來自於政府債券發行量大幅躍升，企業借款仍疲軟，影子銀行融資亦顯著萎縮。

人行行長潘功勝此前公開表示，人行將積極配合行業主管部門和地方政府，做好金融支持房地產市場平穩健康發展工作，弱化房地產市場風險水平，防範房地產市場風險外溢。為「三大工程」建設提供中長期低成本資金支持，完善住房租賃金融政策體系，推動構建房地產發展新模式。

房地產 央行 融資

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