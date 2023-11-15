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中國鐵礦石價格 創2年來新高

記者黃雅慧／綜合報導

近期鐵礦石價格強勢上漲，鐵礦石期貨主力合約14日一度高達每噸968元（人民幣，下同，約133.46美元），創兩年來新高，近一月漲幅達到15.3%，較8月年內低點則上漲超過三成。分析認為，鐵礦石價格高漲與1兆元國債及寬鬆資金面預期有關。

新交所TSI CFR中國鐵礦石（62%鐵粉）指數截至14日17時46分報價一度達每噸128.55美元，過去一個月內也已上漲10.4%。

因為鐵礦石是鋼鐵重要原料，伴隨鐵礦石價格提升，鋼鐵價格也上漲。

螺紋鋼期貨主力合約14日一度達每噸3881元，是今年4月20日以來新高，過去一個月已上漲6.25%；熱軋卷板過去一月內也上漲8.38%。

對於鐵礦石價格波動，華夏時報報導，海通期貨分析師邱怡宏表示，這波鐵礦石的上漲行情與整個黑色系商品較為一致，故認為這與此前增發1兆元國債加上提前下達2024年地方債限額等消息提振有一定關聯性。

界面新聞引述上海鋼聯鐵礦石事業部研究員陳冠因分析，這一輪的推漲動力來自於1兆元國債所夾帶未來需求預期，以及對中國將繼續降息降準的資金面樂觀預期。

此外，陳冠因指出，本輪鐵礦石價格上漲，直接抬高鐵水成本，導致鋼廠綜合盈利率一度下滑到16.4%，疊加鋼坯與熱卷的出口利潤也在下滑。他也說，「如果沒有10月下旬兆元國債消息，或有更多的鋼廠加入到限產隊伍之中。」

「如果鐵礦石價格延續目前高位甚至進一步上漲，下游鋼材的盈利空間將會再度面臨擠壓，進而鋼廠對部分不盈利的品種開啟新一輪的減產。」陳冠因說。

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