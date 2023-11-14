我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麵包袋五顏六色標籤藏「密碼」 一看就懂

川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

小米手機拿下4大平台銷量冠軍 雙11大贏家

記者黃雅慧／綜合報導
小米14系列手機熱賣，讓小米登上本屆「雙11」大贏家。(新華社)
小米14系列手機熱賣，讓小米登上本屆「雙11」大贏家。(新華社)

中國「雙11」購物節在冷清氛圍中收官，但據手機品牌小米公司戰報，小米一舉斬獲京東、天貓、抖音與拚多多等四大平台的手機銷量冠軍。小米成本屆「雙11」最大贏家，小米14系列手機熱賣是關鍵。

摩根史丹利（大摩）發表報告顯示，小米「雙11」在全通路客戶支付總額達人民幣224億元（約30億美元），年增逾30%，並認為「雙11」強勁銷售表現很可能為小米帶來正面催化。

大摩報告指出，小米在智慧手機產品線，集團線下分銷管道的收入增長77%，其中，智慧手機出貨量增109%。「雙11」之後，集團市占率從12%至13%，提升至超過20%。

大摩認為，小米由於顧客滿意度高、產品組合多元化、與線下分銷網絡的正面協同效應、AIoT產品增長動能良好及品牌形象強大，因此表現優於同行。

儘管華為手機強勢回歸，讓中國系品牌備感威脅。但小米新款手機小米14獲消費者青睞。小米14上市後，小米官方就在微博宣布：「開售僅五分鐘，小米14系列首銷銷量已猛增至上代首銷總量的六倍。」

小米董事長雷軍12日在微博說：「我們都沒有想到小米14會這麼受歡迎」。此前，雷軍在7日透露，小米14系列手機銷量超過100萬支，不過「缺貨還是嚴重，我們正在拚命催單」。

華爾街見聞報導，從供應鏈獲得的權威市調機構統計數據顯示，小米14系列自10月31日首銷至11月10日，全通路總銷量高達144.7萬支，創下小米高端旗艦手機銷量紀錄。

報導引用市調指出，W44 （10月30日-11月5日），小米以21.9%的銷量市占率，高居中國安卓智慧手機市場第一。同時，小米也是當周唯一實現較上期銷量正增長的中國智慧手機公司，其較上期增幅高達8.9個百分點，超越蘋果的0.8個百分點升幅。

手機中國報導，有數碼博主爆料稱，小米代工廠之一的華勤近期強烈徵召技術員，甚至願意等對手員工一個月後來公司上班，並推測華勤缺工有很大的機率跟小米14大賣有關。

小米 微博 華爾街

上一則

美股最錢線/經濟擔憂減弱 大摩轉持多頭

延伸閱讀

公布明年展望報告 大摩預測Fed「這時」開始降息 美股債看多

公布明年展望報告 大摩預測Fed「這時」開始降息 美股債看多
中國手機業拚場 強打衛星通信

中國手機業拚場 強打衛星通信
小米14手機熱銷 股價一個月大漲40%創今年新高

小米14手機熱銷 股價一個月大漲40%創今年新高
雙11購物節加持 中國手機銷量衝高

雙11購物節加持 中國手機銷量衝高

熱門新聞

30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

2023-11-10 17:46
Costco在南韓18間賣場營業額處於停滯，顯然已被14間賣場的台灣給超越。（路透）

Costco在南韓業績陷入停滯「1原因」不愛了 顯然已被台灣超越

2023-11-08 04:08
中國減持美債創新低，外界解讀是為護盤人民幣。（路透）

中國持美債創新低…10年減少高達40％ 網狂喜：多拋一點我要買便宜

2023-11-07 19:23
股市風水輪流轉，去年跌得慘兮兮的市場棄兒，可能搖身變成今年的市場㝩兒，輝達（Nvidia）就是最明顯的實例，今年來股價已飆漲逾237%，一掃去年股價腰斬的晦氣。（路透）

物極必反 今年股價慘跌的莫德納 明年比照Nvidia華麗轉身？

2023-11-11 07:50
給電動車充電有很多學問。（路透）

電動車很方便 但充電仍讓人頭大

2023-11-05 21:00
輝達執行長黃仁勳親自到場致賀張忠謀。記者侯永全／攝影

黃仁勳赴台保密到家「張夫人來不及準備」蔡英文也壓力大

2023-11-09 14:58

超人氣

更多 >
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州