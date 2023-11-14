小米手機拿下4大平台銷量冠軍 雙11大贏家

小米14系列手機熱賣，讓小米登上本屆「雙11」大贏家。(新華社)

中國「雙11」購物節在冷清氛圍中收官，但據手機品牌小米 公司戰報，小米一舉斬獲京東、天貓、抖音與拚多多等四大平台的手機銷量冠軍。小米成本屆「雙11」最大贏家，小米14系列手機熱賣是關鍵。

摩根史丹利（大摩）發表報告顯示，小米「雙11」在全通路客戶支付總額達人民幣224億元（約30億美元），年增逾30%，並認為「雙11」強勁銷售表現很可能為小米帶來正面催化。

大摩報告指出，小米在智慧手機產品線，集團線下分銷管道的收入增長77%，其中，智慧手機出貨量增109%。「雙11」之後，集團市占率從12%至13%，提升至超過20%。

大摩認為，小米由於顧客滿意度高、產品組合多元化、與線下分銷網絡的正面協同效應、AIoT產品增長動能良好及品牌形象強大，因此表現優於同行。

儘管華為手機強勢回歸，讓中國系品牌備感威脅。但小米新款手機小米14獲消費者青睞。小米14上市後，小米官方就在微博 宣布：「開售僅五分鐘，小米14系列首銷銷量已猛增至上代首銷總量的六倍。」

小米董事長雷軍12日在微博說：「我們都沒有想到小米14會這麼受歡迎」。此前，雷軍在7日透露，小米14系列手機銷量超過100萬支，不過「缺貨還是嚴重，我們正在拚命催單」。

華爾街 見聞報導，從供應鏈獲得的權威市調機構統計數據顯示，小米14系列自10月31日首銷至11月10日，全通路總銷量高達144.7萬支，創下小米高端旗艦手機銷量紀錄。

報導引用市調指出，W44 （10月30日-11月5日），小米以21.9%的銷量市占率，高居中國安卓智慧手機市場第一。同時，小米也是當周唯一實現較上期銷量正增長的中國智慧手機公司，其較上期增幅高達8.9個百分點，超越蘋果的0.8個百分點升幅。

手機中國報導，有數碼博主爆料稱，小米代工廠之一的華勤近期強烈徵召技術員，甚至願意等對手員工一個月後來公司上班，並推測華勤缺工有很大的機率跟小米14大賣有關。